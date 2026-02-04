Real Madrid - Barcelona: horario, dónde ver y alineaciones probables del Clásico de cuartos de final de la Copa de la Reina

La noche del jueves promete en el Estadio Alfredo Di Stéfano. Vuelve un Clásico que ya no entiende de contextos menores: FC Barcelona y Real Madrid se juegan un billete para las semifinales de la Copa de la Reina en una eliminatoria a partido único que no concede red de seguridad. Lo dictó el sorteo y lo confirmará el césped: solo uno seguirá adelante.

El Barça llega a estos cuartos tras golear al Deportivo Alavés (1-6) el pasado 21 de diciembre en octavos. El Madrid, por su parte, selló su clasificación con un contundente 0-4 ante el RCD Espanyol, construyendo paso a paso una versión cada vez más competitiva.

Será el Clásico número 22 de la historia. Los números, por ahora, pintan de azulgrana el pasado: 20 victorias del Barça, una del Madrid, 73 goles a favor por solo 10 en contra. Y un nombre propio que sobrevuela cada enfrentamiento: Alexia Putellas, que este miércoles cumple 32 años y que es la máxima goleadora del Clásico con 11 tantos. Más que todo el Madrid junto.

La Supercopa como referencia

El precedente más cercano es reciente y todavía caliente. Hace apenas diez días, ambos equipos se midieron en la final de la Supercopa de España, un duelo tenso, de detalles, que el Barça resolvió con un 2-0 gracias a un gol de Esmee Brugts a la salida de un córner y a un penalti transformado por Alexia en el minuto 92. Fue un aviso: los Clásicos ya no se rompen solos. Pere Romeu no podrá contar con Mapi León, que no se ha recuperado del tobillo, y todo apunta a que Laia Aleixandri, que regresó de lesión ante el Sevilla, será la central titular con Irene Paredes.

Alexia Putellas se besa el escudo del Barça tras marcar el 2-0 en el Clásico para ganar la Supercopa / David Aliaga/RFEF

El de este jueves será el tercero de la temporada, tras el 4-0 liguero en Montjuïc y la final de la Supercopa. Y puede que no sea el último. Habrá, como mínimo, otro en Liga el fin de semana del 28-29 de marzo. Y asoma incluso un posible cruce europeo, ya que el Barça, clasificado directamente para cuartos de la UEFA Women's Champions League tras ser primero en la fase de liga, se enfrentará al ganador del play-off entre el Madrid y el Paris FC. Si el rival fuera el conjunto blanco, esos dos partidos europeos se disputarían justo antes y después del Clásico de Liga, lo que podría dejar tres Clásicos concentrados en apenas una semana. Si además el Madrid pasara, el cruce continental podría jugarse en el Camp Nou y convertirse en el estreno europeo del equipo en el nuevo estadio.

Antes de soñar, toca competir. En los cuartos habrá Football Video Support (FVS) y el partido estará dirigido por Lorena Trujillano, del Comité Andaluz, la misma colegiada que pitó el Levante-Barça marcado por un gol anulado por un fuera de juego inexistente de Aïcha. Todo conduce al mismo punto: noventa minutos, quizá más, para decidir quién sigue escribiendo su camino en la Copa. El resto, por ahora, puede esperar. Porque primero está el Clásico

Horario y dónde ver el Real Madrid - Barcelona de Copa

El duelo entre el Real Madrid y el FC Barcelona de los cuartos de final de la Copa de la Reina, eliminatoria a partido único, se disputará en el Alfredo Di Stéfano de Valdebebas este jueves, 5 de febrero, a las 21.00h. El clásico podrá verse en Teledeporte y RTVE play (online) y en TV3 en Catalunya

Alineaciones probables

Real Madrid: Misa; Eva Navarro, María Méndez, Lakrar, Yasmim; Däbritz, Angeldal, Weir; Athenea, Bruun, Caicedo

FC Barcelona: Cata Coll; Ona Batlle, Paredes, Aleixandri, Brugts; Patri Guijarro, Vicky López, Alexia; Graham, Pajor, Pina