Real Madrid - Barcelona, en directo hoy: clásico de cuartos de final de la Copa de la Reina, en vivo

El precedente más cercano entre Madrid y Barça es reciente y todavía caliente. Hace apenas once días, ambos equipos se midieron en la final de la Supercopa de España, un duelo tenso, de detalles, que el Barça resolvió con un 2-0 gracias a un gol de Esmee Brugts a la salida de un córner y a un penalti transformado por Alexia en el minuto 92
Pau Quesada se guarda en el banquillo a Signe Bruun, que reapareció de su lesión (fuera desde octubre) precisamente ante el Barça, en la final de la Supercopa. Jugó 8 minutos y en el siguiente partido, ante el Depor, ya fue titular y marcó un gol
Y este es el once del Real Madrid
Misa; Eva Navarro, María Méndez, Lakrar, Yasmim; Däbritz, Angeldahl, Weir; Athenea, Feller, Linda
También el mismo once que en la final de la Supercopa
Mapi León y Aitana son las dos únicas bajas por lesión. Marta Torrejón no viajó con el equipo por motivos personales y con permiso del club. Y Pere Romeu convocó, además de las habituales Carla Julià y Martine Fenger, a Adri Ranera, del filial
De hecho, es el mismo once que el de la final de la Supercopa solo con este cambio: Aleixandri por Mapi, que recordamos que es baja por una pequeña lesión en el tobillo de la que no se ha recuperado a tiempo
Pere Romeu contó en rueda de prensa que hará un pequeño parón para su readaptación y para que se recupere bien de cara a lo que viene
Tras jugar unos minutos ante el Sevilla después de su lesión, Laia Aleixandri vuelve a la titularidad y hará de Mapi León
El once del Barça
Sin sorpresas de Pere Romeu:
Cata Coll; Ona Batlle, Paredes, Aleixandri, Brugts; Patri, Vicky, Alexia; Graham, Pajor, Pina
El Barça llega a estos cuartos tras golear al Deportivo Alavés (1-6) el pasado 21 de diciembre en octavos. El Madrid, por su parte, selló su clasificación con un contundente 0-4 ante el RCD Espanyol
¡Buenas tardes! Hoy tenemos clásico, una eliminatoria a partido único, a vida o muerte, por un billete para las semifinales de la Copa de la Reina. Y puedes seguir el minuto a minuto del duelo entre Real Madrid y FC Barcelona en Valdebebas aquí, en SPORT
