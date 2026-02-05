Real Madrid - Barcelona, en directo hoy: clásico de cuartos de final de la Copa de la Reina, en vivo

De hecho, es el mismo once que el de la final de la Supercopa solo con este cambio: Aleixandri por Mapi, que recordamos que es baja por una pequeña lesión en el tobillo de la que no se ha recuperado a tiempo

Pere Romeu contó en rueda de prensa que hará un pequeño parón para su readaptación y para que se recupere bien de cara a lo que viene