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WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE
Real Madrid - Barça femenino, en directo hoy: cuartos de final de la Women's Champions League, en vivo
Dónde ver el Real Madrid- Barça de la Champions Femenina gratis por TV y en directo
M.21 | (1-2) Se valida el gol
Parecía muy justa la posición de Linda, pero se ha sacado de centro muy rápido. Ojo que hay partido y eliminatoria.
M.30 | (1-2) ¡Gol de Linda Caicedo, recorta distancias el Real Madrid!
La posición de la colombiana es dudosa, se va de Irene Paredes, dribla a Cata Coll y marca. Muy buena acción de la colombiana.
M.27 | (0-2)
Controla el partido el Barça con una facilidad pasmosa. Está lleno el Di Stéfano, unos 6.000 espectadores, enmudecidos ante la superioridad azulgrana.
M.24 | (0-2)
Ya van dos goles celebrados.
M.24 | (0-2)
Paredes, imperial, se anticipa ante Athenea y pase en corto a Cata para despejar la balear el peligro.
M.22 | (0-2) Ocasión de Alexia y 'festival' de Misa
Centro de Alexia, Misa sale con todo, 'tumba' a su compañera Lakrar y la jugada acaba con un chut alto de Alexia. Mucho más cerca el tercero.
M.20 | (0-2)
No reacciona el Real Madrid. Sigue dominando el Barça a placer.
M.18 | (0-2) ¡Ha perdido el tercero Pajor!
Gran pase de Alexia en profundidad, se fue Ewa Pajor ante Misa, pero esta vez la meta madridista estuvo acertada en el uno contra uno. Le sobró un control a la 'killer' polaca.
M.17 | (0-2)
Habrá que ver cómo afecta mralmente a las jugadoras del Real Madrid este doble mazazo. Se trata de una eliminatoria de 180 minutos y queda mucho por delante, pero pinta mal para las blancas.
M.15 | (0-2)
En los otros clásicos al Barça le costó más. Hoy, de momento, no hay partido y solo un color: el azulgrana.
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