Ranera y Llorella, las últimas debutantes en el Barça de Pere Romeu

El triunfo del Barça en Las Gaunas fue mucho más que un partido condicionado por las ausencias y el contexto. Más allá del resultado y de las sensaciones de un Barça que supo competir en un escenario incómodo, la visita a Logroño dejó dos nombres propios que apuntan al presente y al futuro inmediato: Adriana Ranera y María Llorella. Dos debuts en Liga F, dos caminos distintos y una misma conclusión: la cantera responde cuando se la necesita.

Responsabilidad para Adri Ranera

Para Adriana Ranera, de 20 años, el estreno no pudo ser más exigente. Debutó en la Liga… y lo hizo como titular. El contexto era de máxima complejidad. Pere Romeu se quedó sin centrales del primer equipo: Mapi León, lesionada del tobillo; Laia Aleixandri, baja de larga duración tras romperse el ligamento cruzado anterior; e Irene Paredes y Marta Torrejón, ausentes por motivos personales. Un rompecabezas mayúsculo.

El técnico apostó entonces por una decisión valiente. Pudo recolocar a Patri Guijarro como central —una solución ya utilizada incluso en partidos decisivos, como en la final de la Champions de 2021, entonces con Lluís Cortés al mando—, pero prefirió confiar en una pareja inédita: Aïcha Camara y Ranera. Sin red y sin experiencia en Liga F, Adri asumió el reto con una naturalidad impropia de quien se estrena.

No era una jugadora cualquiera. Ranera es la capitana del filial, un rol que define su carácter y su liderazgo. Llegó al Barça en 2020 tras toda una vida en el Junior de Sant Cugat y un año en la Damm, y ha ido quemando etapas con constancia, sin atajos. En Las Gaunas confirmó por qué es una de las futbolistas más respetadas y queridas del vestuario joven.

Adriana Ranera, capitana del Barça B / Instagram

Su partido fue excelente. Contribuyó a mantener la portería a cero, ganó todos los duelos, firmó un 98% de precisión en el pase y sumó ocho recuperaciones. No estuvo especialmente exigida en tareas defensivas, pero sí destacó con balón, mostrando personalidad, criterio y una calma poco habitual en un debut. Ranera ya había tenido minutos con el primer equipo en Copa Catalunya y en la Copa de la Reina en diciembre —donde incluso provocó un gol en propia puerta ante el Alavés—, pero esto era otra cosa. Esto era dar un paso al frente cuando más falta hacía.

El sueño cumplido de María Llorella

El debut de María Llorella llegó desde otro registro, pero con un simbolismo muy parecido. La lateral, de 19 años, entró en un tramo del partido en el que el Barça atacaba con defensa de tres, formando línea junto a Aïcha y Ranera, con Salma como carrilera y Carla Julià abierta en el extremo. Un contexto ofensivo, exigente, en el que se mostró cómoda y sin complejos.

Llorella aterrizó en el Barça en el verano de 2022, tras seis años en el Espanyol, y desde entonces ha seguido un proceso de adaptación y crecimiento constante. Su estreno en Liga F fue la recompensa a un camino largo y silencioso. “Estoy muy feliz por mi debut en el primer equipo, por la confianza y por la victoria… ¡a seguir!”, afirmó al terminar el encuentro, con la sonrisa de quien cumple un sueño y entiende que este solo acaba de empezar.

Más allá de la felicidad de sus familias —que han acompañado a Adri y a María durante años viendo cómo avanzaban paso a paso hasta llegar al primer equipo—, el debut de ambas generó una alegría compartida dentro del vestuario. Una felicidad contagiosa entre sus compañeras de cantera: las que ya están asentadas en el primer equipo, como Vicky, Serrajordi o la propia Aïcha; las que se mueven en dinámica; y también las que siguen en el filial, como Noah Bezis. Porque sus debuts fueron sentidos como un triunfo colectivo.

La cantera, una solución real para Pere Romeu

Pere Romeu quiso poner en valor ese fondo de armario y el papel de las jóvenes en un momento complicado. “Hemos tenido tramos sin Salma, sin Patri, sin Ona, sin Kika… y hemos seguido tirando. Las jugadoras de abajo nos han ayudado muchísimo”, explicó el técnico. “Muy contento de poder hacer debutar a estas jugadoras. Vienen a entrenar y a jugar con personalidad y talento”. El dato final refuerza el mensaje. El Barça terminó el partido con cuatro jugadoras del filial sobre el césped: Carla Julià, Martine Fenger y las mencionadas Ranera y Llorella. Una imagen que habla por sí sola.

Con el mercado cerrado y la lesión de Aleixandri, Pere Romeu tendrá que hacer auténticos malabares hasta final de temporada. Cuando Mapi se recupere, la jerarquía es clara, pero el calendario es largo, intenso y lleno de partidos decisivos. Torrejón lleva tiempo jugando más de central que de lateral y Aïcha es la opción que más convence en los duelos de máxima exigencia, como en el Clásico. Ahora, además, aparecen dos nombres nuevos que piden paso.

Ranera y Llorella ya han cruzado la puerta. Y en un Barça que necesita soluciones, este puede ser su momento para reivindicarse. Porque, entre tantas ausencias, las mejores noticias siempre llegan desde abajo… y con todo un vestuario celebrándolo