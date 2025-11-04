Rafel Navarro explica su marcha del Barça: "Pedí poder hablar con la Federación y después que me dejaran salir"

El técnico catalán Rafel Navarro, mano derecha de Lluís Cortés, de Jonatan Giráldez y hasta ahora de Pere Romeu en el banquillo del Barça, ha sido presentado este martes como nuevo seleccionador de Suiza después de llegar a un acuerdo con el club azulgrana para la rescisión de su contrato. A sus 39 años, el de Sabadell afronta su primera experiencia como entrenador principal, un paso natural después de haber formado parte de uno de los proyectos más exitosos del fútbol mundial.

“Pedí al Barça poder hablar con la Federación y después que me dejaran salir”, explicó Navarro durante su presentación en la sede de la Asociación Suiza de Fútbol, en Muri. “Es una gran oportunidad para mí. Quiero ser entrenador principal y estoy preparado para serlo. Tengo el conocimiento y la experiencia”, remarcó, agradeciendo al club azulgrana la predisposición a facilitar su salida.

Navarro, que ha firmado con la Federación Suiza hasta el verano de 2029 tras la salida de Pia Sundhage, dejó claro que quiere imprimir su propio sello, sin renunciar a la influencia del Barça. “Me gusta que mi equipo tenga el balón, pero sé perfectamente que ya no estoy en Barcelona”, dijo con una sonrisa. “No quiero jugar como el Barça, pero sí traer algunas ideas del Barça: una mentalidad ofensiva, una presión alta, un equipo agresivo con y sin balón”.

El entrenador insistió en que su modelo de juego será valiente y propositivo, y que quiere transmitir esa ambición a una selección que considera “en crecimiento”: “Llega una nueva generación muy talentosa. Seguiré la liga suiza para conocer mejor a todas las jugadoras y trabajaré mucho para hacer progresar a este equipo”.

Una decisión rápida y un reto internacional

El proceso se aceleró en apenas unos días. “Las conversaciones concretas con la Federación comenzaron el viernes, y todo ha ido muy rápido”, reveló Navarro, que conoce bien a varias jugadoras suizas como Ana-Maria Crnogorcevic, ex del Barça, o Sydney Schertenleib, jugadora de la primera plantilla actualmente.

Aunque continuará viviendo en Catalunya, aseguró que viajará a Suiza tan a menudo como sea necesario: “Mi cuerpo técnico no estará a tiempo completo, pero eso no será un problema. Si tengo que venir cada semana o cada día, lo haré. Quiero dedicarme al máximo”.

Objetivo: el Mundial de 2027

La primera gran misión de Navarro será clasificar a Suiza para el Mundial de 2027 en Brasil. Lo hará a través de la Liga de Naciones, donde comparte grupo con Turquía, Malta e Irlanda del Norte. “El objetivo es llegar a los ‘play-offs’. Es un reto exigente, pero muy ilusionante”, reconoció.

Antes, tendrá su primer contacto con el equipo a finales de noviembre, en una concentración que previsiblemente se celebrará en España. Una coincidencia simbólica para un técnico que deja atrás al mejor equipo del mundo para construir uno nuevo, fiel a su estilo: “Podría hablar de fútbol durante horas. Lo que tengo claro es que quiero que mis jugadoras crean tanto como yo”.