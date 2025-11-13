“Ellas querrán repetirlo, pero nosotras estamos fuertes”: el Barça llega al clásico con espíritu de revancha

El vestuario del Barça no esconde la espina del último clásico en Montjuïc. La derrota, y sobre todo la manera en que llegó, sigue latiendo en la memoria de un equipo que este sábado busca redención ante el Real Madrid. Irene Paredes, Caroline Graham Hansen y Claudia Pina radiografiaron el estado anímico y competitivo de un conjunto que afronta el encuentro con hambre, convicción y una mezcla de orgullo herido y confianza absoluta en su fútbol.

La herida del año pasado se ha transformado en energía. Las referentes del vestuario no lo maquillan: aquella derrota dejó marca. “La derrota del año pasado hizo bastante daño, por cómo perdimos”, admite Irene Paredes, que al mismo tiempo proyecta seguridad: “Tenemos una nueva oportunidad. Ellas querrán repetirlo, pero nosotras estamos fuertes y convencidas de lo que hacemos”. En la mente de Caroline Graham permanece la misma mezcla de respeto y deseo: “Siempre tenemos ganas de jugar contra el Real Madrid. No fue nuestro mejor partido entonces, y como pasa con cada derrota… duele más”. Pina, más directa, recuerda la polémica arbitral, pero sin convertirla en excusa: “Podía haber cambiado el partido hacia nosotras, pero no fue nuestro mejor día. Esperemos que el sábado el equipo domine con el balón y se vea otra cara”.

Al otro lado aparece un Madrid en crecimiento. Sin alardes, pero con un paso adelante evidente desde la llegada de Pau Quesada. “Los cambios siempre cuestan, pero están jugando mejor que el año pasado”, valora Paredes. Graham, siempre analítica, detecta ese punto de madurez: “Es un equipo con mucha calidad. Necesitas tiempo con un nuevo entrenador, y ahora ya tienen su ritmo. Tendremos que estar a nuestro nivel top”. Para Pina, la clave reciente ha sido su solidez defensiva: "En los últimos partidos han encajado pocos goles y creo que han dado un paso adelante en este sentido".

Las bajas y el calendario

Y mientras el rival evoluciona, el Barça convive con bajas que condicionan su estructura. Patri Guijarro es la gran ausente, una pieza insustituible. Ninguna compañera lo disimula. “Es irremplazable. Patri es así”, confiesa Paredes. Pero el vestuario también reivindica las soluciones: Laia Aleixandri y Clara Serrajordi están respondiendo con personalidad. Graham lo explica con claridad: “Todo el mundo sabe que es imposible cambiar a Patri porque es única. No sé cómo lo hace pero es mágica. Pero Laia lo está haciendo muy bien incluso fuera de su posición, y Serrajordi también. Estamos tranquilas”. Pina coincide: “Patri es Patri, pero ellas lo están haciendo muy bien y ayudan muchísimo al equipo”.

El calendario no da tregua: Leuven, Madrid y Chelsea en poco más de una semana. La exigencia es física, pero también mental. “Forma parte de nuestro día a día. El staff gestiona muy bien la carga”, asegura Paredes. Graham, tras un inicio con molestias, intenta disfrutar pese al desgaste: “Si solo jugásemos con el club sería más fácil, pero también hay partidos importantes con la selección. Cuando estás jugando, se te olvida todo. Viajes, cambios de escenario… es lo que hay y lo aceptas”. Pina incluso abraza la sobrecarga: “Yo prefiero semanas con doble partido a una con uno solo”.

La necesidad de reinventarse ha llevado a Graham a ocupar la posición de ‘9’ en los últimos choques. La noruega lo vive sin dramatismos: “Tienes que jugar donde te toca. Todo el mundo sabe que mi mejor posición es la derecha, pero tengo recursos y aprendes cosas nuevas”. Aun así, celebra el regreso progresivo de Pajor y de Kika.

Llamamiento y primeras veces

Este clásico también tendrá un escenario distinto. El Barça deja el Johan, su fortín, para jugar en Montjuïc. Un cambio que el vestuario abraza como oportunidad. “Cuando cambiamos de estadio es señal de partido grande. No seré yo quien diga 'no' a jugar allí. Aquí no caben todas esas personas. Llamamos a que venga mucha gente”, pide Paredes. Con unas 20.000 entradas vendidas, la sensación es ambivalente, pero el mensaje de Graham es claro: “También creo que es cosa de marketing, creo que no ha llegado el mensaje de que jugamos contra el Madrid. Pero yo prefiero jugar con la mayor gente posible. Es mucho mejor jugar ante 20.000 que ante 5.000”. Pina también lo ve como un impulso: más público, más energía, más escenario grande.

Para Serrajordi y Aïcha será su primer clásico con el primer equipo, aunque en la Masia ya han vivido duelos intensos contra el filial del Madrid. “Lo llevan en el ADN”, resume Paredes. Graham lo confirma: “Cuando han jugado el B contra el Madrid del B, ves que les duele perder y les emociona ganar. Saben lo que significa”.

Y en el horizonte, un sueño compartido: volver al Spotify Camp Nou. “Es nuestra casa. Será excepcional cuando podamos regresar”, dice Graham. Paredes y Pina también esperan ese momento, pero el presente manda: Montjuïc, sábado, 16h. Un clásico con memoria, orgullo y revancha pendiente