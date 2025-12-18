Cata Coll: "Queríamos callar muchas bocas, y lo hemos hecho"

El vestuario azulgrana se mostró feliz tras vencer al París y asegurarse la primera plaza del grupo. El técnico, Pere Romeu, incidió en la actitud espectacular del equipo pese a las muchas bajas que ha arrastrado en las últimas semanas. “Nos sentimos orgullosos de los seis partidos del grupo. El balance es muy positivo. Hoy, en París, no ha sido nada fácil y hemos visto cómo hemos crecido durante el partido. Ellas esperaban y salían bien al contragolpe en el primer tiempo. En la segunda parte, hemos estado más juntas y hemos disfrutado de un partido más plácido, con más control. Hemos generado ocasiones de gol y ellas apenas si han llegado”.

Respecto a la respuesta de un Barça muy castigado por las lesiones, Romeu incidió en que “el equipo va fatigado pero tiene energía, y eso no es contradictorio. Juegue quien juege tiene capacidad para presionar y mostramos siempre un nivel bastante alto con independencia del rival que tengamos delante”.

Claudia Pina destacó el valor de acabar la liguilla en primera posición. “El Barça siempre es el Barça y jamás es fácil ganarlo. Estamos orgullosas del equipo, siempre hemos dado la talla, a veces un poco mejor y otras un poco peor, pero en estas circunstancias ha costado un poco más. Al final, nos ponemos el mono de trabajo y juegue quien juegue siempre damos la talla. Las jugadoras más jóvenes o las que vienen del filial están aportando una barbaridad y permiten que el Barça siempre muestre una versión competitiva".

Cata Coll fue contundente tras la victoria frente al París. “Tenemos un equipo increíble, queríamos callar bocas, y lo estamos haciendo. No importa, juegue quien juegue, el equipo siempre rinde a un gran nivel. Las jugadoras más jóvenes, las de La Masia, nos han ayudado muchísimo y han demostrado la enorme calidad que tiene para estar en el Barça".