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FC Barcelona (F)

Así queda el staff de Pere Romeu tras la reorganización del Barça femenino

Repasamos uno por uno los profesionales que acompañarán al técnico azulgrana durante la temporada 2026-27 y las funciones que desempeñará cada uno

Pere Romeu renueva con el Barça hasta 2028

Pere Romeu renueva con el Barça hasta 2028

Dídac Peyret

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Maria Tikas

Maria Tikas

Ayer, SPORT desveló la reorganización impulsada por el FC Barcelona para seguir reforzando la estructura del fútbol femenino.

Los ascensos de Pau Costa y Miguel Ramos al primer equipo, la incorporación de Yasmin Llongueras, las nuevas funciones de Oriol Casares o la creación del cargo de Relaciones Internas y Atención a la Jugadora que desempeña Rubén Jiménez son algunos de los principales cambios de cara a la temporada 2026-27.

Repasamos uno por uno los profesionales que acompañarán al técnico azulgrana durante esta temporada y las funciones que desempeñará cada uno.

Así queda el staff que acompañará a Pere Romeu en el día a día

  • Pere Romeu: entrenador. En el equipo desde 2021, primero como asistente y luego como técnico principal desde 2024.
  • Enric Lluch: segundo entrenador. En el equipo desde 2024.
  • Pol Grau: asistente, responsable del trabajo individual.
  • Marc Soler: asistente, responsable de la estrategia y las acciones a balón parado. Se incorporó al equipo durante la temporada 2025-26.
  • Oriol Casares: entrenador de porteras. Continúa en el día a día del primer equipo y amplía funciones como coordinador de la estructura de porteras del club. En el equipo desde 2015.
  • Miguel Ramos: entrenador de porteras. En el equipo desde esta temporada, aunque ya estuvo trabajando mano a mano con Oriol Casares y le sustituyó temporalmente el curso pasado. Sube del filial.
  • Àlex Caldú: analista. En el equipo desde 2025, subió del filial.
  • Priscilla Jarrín: doctora del primer equipo y responsable de la gestión médica diaria de la plantilla. En el equipo desde 2024, había estado en el filial.
  • Xavi Yanguas: doctor con funciones transversales en la estructura del fútbol femenino. En el equipo desde 2022. Había estado en el filial y primer equipo masculinos.
  • Berta Carles: preparadora física. En el equipo desde hace 19 años. Fue jugadora.
  • Lorenzo Petroni: preparador físico. En el equipo desde 2022.
  • Víctor Zamora: preparador físico. En el equipo desde 2024. Venía también del filial.
  • Pau Costa: preparador físico. En el equipo desde esta temporada. Sube del filial.
  • Yasmin Llongueras: nutricionista. Nueva incorporación de esta temporada.
El Barça en un entrenamiento de pretemporada

El Barça en un entrenamiento de pretemporada / Gorka Urresola (SPORT)

  • Jan Expósito: readaptador y fisioterapeuta. En el equipo desde 2025, venía del filial y estuvo en el fútbol base y otras secciones.
  • Roger Gironés: fisioterapeuta. En el equipo desde 2020, estuvo tanto en el primer equipo masculino como en otras secciones.
  • Laia Martínez: fisioterapeuta. En el equipo desde 2021, también viene de la base.
  • Marta Mayol: fisioterapeuta. En el equipo desde 2024, vino del fútbol sala.
  • Marc Sellarès: psicólogo.
  • Marçal Pera: delegado. En el equipo desde 2021.
  • Rubén Jiménez: responsable de Relaciones Internas y Atención a la Jugadora. En el equipo desde 2021, hasta este verano era responsable de material. También creció en los cuerpos técnicos del fútbol base. Su cargo se estrena esta temporada.
  • David Jiménez: responsable de material. Fijo desde este año, aunque ya había colaborado tanto con el primer equipo femenino como en otros del fútbol base.
  • Xavi Guarte: jefe de prensa. En el equipo desde 2025. Hombre de club (ya fue jefe de prensa del femenino, del filial y muchos años en el primer equipo masculino)

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La continuidad del staff y el crecimiento de la estructura son dos de las apuestas del club para afrontar una nueva temporada con el objetivo de volver a competir por todos los títulos

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