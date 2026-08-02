Así queda el staff de Pere Romeu tras la reorganización del Barça femenino

Ayer, SPORT desveló la reorganización impulsada por el FC Barcelona para seguir reforzando la estructura del fútbol femenino.

Los ascensos de Pau Costa y Miguel Ramos al primer equipo, la incorporación de Yasmin Llongueras, las nuevas funciones de Oriol Casares o la creación del cargo de Relaciones Internas y Atención a la Jugadora que desempeña Rubén Jiménez son algunos de los principales cambios de cara a la temporada 2026-27.

Repasamos uno por uno los profesionales que acompañarán al técnico azulgrana durante esta temporada y las funciones que desempeñará cada uno.

Así queda el staff que acompañará a Pere Romeu en el día a día

Pere Romeu: entrenador. En el equipo desde 2021, primero como asistente y luego como técnico principal desde 2024.

En el equipo desde 2021, primero como asistente y luego como técnico principal desde 2024. Enric Lluch: segundo entrenador . En el equipo desde 2024.

. En el equipo desde 2024. Pol Grau: asistente , responsable del trabajo individual.

, responsable del trabajo individual. Marc Soler: asistente , responsable de la estrategia y las acciones a balón parado. Se incorporó al equipo durante la temporada 2025-26.

, responsable de la estrategia y las acciones a balón parado. Se incorporó al equipo durante la temporada 2025-26. Oriol Casares: entrenador de porteras . Continúa en el día a día del primer equipo y amplía funciones como coordinador de la estructura de porteras del club. En el equipo desde 2015.

. Continúa en el día a día del primer equipo y amplía funciones como coordinador de la estructura de porteras del club. En el equipo desde 2015. Miguel Ramos: entrenador de porteras . En el equipo desde esta temporada, aunque ya estuvo trabajando mano a mano con Oriol Casares y le sustituyó temporalmente el curso pasado. Sube del filial.

. En el equipo desde esta temporada, aunque ya estuvo trabajando mano a mano con Oriol Casares y le sustituyó temporalmente el curso pasado. Sube del filial. Àlex Caldú: analista . En el equipo desde 2025, subió del filial.

. En el equipo desde 2025, subió del filial. Priscilla Jarrín: doctora del primer equipo y responsable de la gestión médica diaria de la plantilla. En el equipo desde 2024, había estado en el filial.

y responsable de la gestión médica diaria de la plantilla. En el equipo desde 2024, había estado en el filial. Xavi Yanguas: doctor con funciones transversales en la estructura del fútbol femenino. En el equipo desde 2022. Había estado en el filial y primer equipo masculinos.

en la estructura del fútbol femenino. En el equipo desde 2022. Había estado en el filial y primer equipo masculinos. Berta Carles: preparadora física . En el equipo desde hace 19 años. Fue jugadora.

. En el equipo desde hace 19 años. Fue jugadora. Lorenzo Petroni: preparador físico . En el equipo desde 2022.

. En el equipo desde 2022. Víctor Zamora: preparador físico . En el equipo desde 2024. Venía también del filial.

. En el equipo desde 2024. Venía también del filial. Pau Costa: preparador físico . En el equipo desde esta temporada. Sube del filial.

. En el equipo desde esta temporada. Sube del filial. Yasmin Llongueras: nutricionista. Nueva incorporación de esta temporada.

El Barça en un entrenamiento de pretemporada / Gorka Urresola (SPORT)

Jan Expósito: readaptador y fisioterapeuta . En el equipo desde 2025, venía del filial y estuvo en el fútbol base y otras secciones.

. En el equipo desde 2025, venía del filial y estuvo en el fútbol base y otras secciones. Roger Gironés: fisioterapeuta . En el equipo desde 2020, estuvo tanto en el primer equipo masculino como en otras secciones.

. En el equipo desde 2020, estuvo tanto en el primer equipo masculino como en otras secciones. Laia Martínez: fisioterapeuta . En el equipo desde 2021, también viene de la base.

. En el equipo desde 2021, también viene de la base. Marta Mayol: fisioterapeuta . En el equipo desde 2024, vino del fútbol sala.

. En el equipo desde 2024, vino del fútbol sala. Marc Sellarès: psicólogo .

. Marçal Pera: delegado . En el equipo desde 2021.

. En el equipo desde 2021. Rubén Jiménez: responsable de Relaciones Internas y Atención a la Jugadora . En el equipo desde 2021, hasta este verano era responsable de material. También creció en los cuerpos técnicos del fútbol base. Su cargo se estrena esta temporada.

. En el equipo desde 2021, hasta este verano era responsable de material. También creció en los cuerpos técnicos del fútbol base. Su cargo se estrena esta temporada. David Jiménez: responsable de material . Fijo desde este año, aunque ya había colaborado tanto con el primer equipo femenino como en otros del fútbol base.

. Fijo desde este año, aunque ya había colaborado tanto con el primer equipo femenino como en otros del fútbol base. Xavi Guarte: jefe de prensa. En el equipo desde 2025. Hombre de club (ya fue jefe de prensa del femenino, del filial y muchos años en el primer equipo masculino)

La continuidad del staff y el crecimiento de la estructura son dos de las apuestas del club para afrontar una nueva temporada con el objetivo de volver a competir por todos los títulos