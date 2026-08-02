FC Barcelona (F)
Así queda el staff de Pere Romeu tras la reorganización del Barça femenino
Repasamos uno por uno los profesionales que acompañarán al técnico azulgrana durante la temporada 2026-27 y las funciones que desempeñará cada uno
Ayer, SPORT desveló la reorganización impulsada por el FC Barcelona para seguir reforzando la estructura del fútbol femenino.
Los ascensos de Pau Costa y Miguel Ramos al primer equipo, la incorporación de Yasmin Llongueras, las nuevas funciones de Oriol Casares o la creación del cargo de Relaciones Internas y Atención a la Jugadora que desempeña Rubén Jiménez son algunos de los principales cambios de cara a la temporada 2026-27.
Repasamos uno por uno los profesionales que acompañarán al técnico azulgrana durante esta temporada y las funciones que desempeñará cada uno.
Así queda el staff que acompañará a Pere Romeu en el día a día
- Pere Romeu: entrenador. En el equipo desde 2021, primero como asistente y luego como técnico principal desde 2024.
- Enric Lluch: segundo entrenador. En el equipo desde 2024.
- Pol Grau: asistente, responsable del trabajo individual.
- Marc Soler: asistente, responsable de la estrategia y las acciones a balón parado. Se incorporó al equipo durante la temporada 2025-26.
- Oriol Casares: entrenador de porteras. Continúa en el día a día del primer equipo y amplía funciones como coordinador de la estructura de porteras del club. En el equipo desde 2015.
- Miguel Ramos: entrenador de porteras. En el equipo desde esta temporada, aunque ya estuvo trabajando mano a mano con Oriol Casares y le sustituyó temporalmente el curso pasado. Sube del filial.
- Àlex Caldú: analista. En el equipo desde 2025, subió del filial.
- Priscilla Jarrín: doctora del primer equipo y responsable de la gestión médica diaria de la plantilla. En el equipo desde 2024, había estado en el filial.
- Xavi Yanguas: doctor con funciones transversales en la estructura del fútbol femenino. En el equipo desde 2022. Había estado en el filial y primer equipo masculinos.
- Berta Carles: preparadora física. En el equipo desde hace 19 años. Fue jugadora.
- Lorenzo Petroni: preparador físico. En el equipo desde 2022.
- Víctor Zamora: preparador físico. En el equipo desde 2024. Venía también del filial.
- Pau Costa: preparador físico. En el equipo desde esta temporada. Sube del filial.
- Yasmin Llongueras: nutricionista. Nueva incorporación de esta temporada.
- Jan Expósito: readaptador y fisioterapeuta. En el equipo desde 2025, venía del filial y estuvo en el fútbol base y otras secciones.
- Roger Gironés: fisioterapeuta. En el equipo desde 2020, estuvo tanto en el primer equipo masculino como en otras secciones.
- Laia Martínez: fisioterapeuta. En el equipo desde 2021, también viene de la base.
- Marta Mayol: fisioterapeuta. En el equipo desde 2024, vino del fútbol sala.
- Marc Sellarès: psicólogo.
- Marçal Pera: delegado. En el equipo desde 2021.
- Rubén Jiménez: responsable de Relaciones Internas y Atención a la Jugadora. En el equipo desde 2021, hasta este verano era responsable de material. También creció en los cuerpos técnicos del fútbol base. Su cargo se estrena esta temporada.
- David Jiménez: responsable de material. Fijo desde este año, aunque ya había colaborado tanto con el primer equipo femenino como en otros del fútbol base.
- Xavi Guarte: jefe de prensa. En el equipo desde 2025. Hombre de club (ya fue jefe de prensa del femenino, del filial y muchos años en el primer equipo masculino)
La continuidad del staff y el crecimiento de la estructura son dos de las apuestas del club para afrontar una nueva temporada con el objetivo de volver a competir por todos los títulos
- Problemas con el fichaje de Diomande: el Leipzig no responde al Madrid
- Ferran Torres estaría cerca de dar el OK al PSG
- El Chelsea mueve ficha con Joao Pedro: puerta cerrada a su salida
- El PSG avisa a Ferran Torres
- La operación Julián Álvarez entra en terreno desconocido: la oferta del Barça en el aire
- Arbeloa vacía La Fábrica: ahora quiere llevarse a Thiago Pitarch
- Nico Williams, un caso excepcional en Europa
- Terremoto Vinicius: podría tener ya un acuerdo con el Arsenal