FC Barcelona
Así queda el palmarés de Alexia Putellas con el Barça: cuatro Champions, dos Balones de Oro...
Alexia Putellas se va dejando un legado irrepetible que ha cambiado el fútbol femenino mundial para siempre
Alexia Putellas no solo se va como una leyenda del Barça: se marcha como la futbolista que mejor explica la transformación más profunda que ha vivido el fútbol femenino en el último siglo. Llegó en julio de 2012 procedente del Espanyol, aunque en realidad regresaba a una casa que ya conocía, porque también había pasado por el fútbol base blaugrana. Catorce temporadas después, su figura resume como pocas el viaje del Barça femenino desde una sección en crecimiento hasta una potencia que ha alterado el mapa del fútbol mundial. El reinado de Alexia es eterno.
Su palmarés en el Barça es el mejor resumen para explicar la transformación vivida por una sección que ha pasado a reinar en el fútbol europeo (10 Ligas, 10 Copas de la Reina, 6 Supercopas de España y 4 Champions), pero son solo datos fríos comparados con la revolución que han supuesto los últimos catorce años carrera de Alexia Putellas en el Barça. A esos títulos colectivos hay que añadir sus dos Balones de Oro, conquistados en 2021 y 2022, que la convirtieron en la primera española en ganar el premio, y ni siquiera esos dos trofeos permiten valorar en su justa medida su legado.
Algo más ayuda, de hecho, saber que Alexia Putellas es la máxima goleadora histórica del Barça femenino y que alcanzó ese estatus un ya lejano 15 de octubre de 2023, cuando superó a Jenni Hermoso en una victoria ante el Atlético. Hoy suma 232 goles en 504 partidos, por delante de Hermoso (181) y Sonia Bermúdez (123). También en partidos jugados ocupa un lugar de privilegio absoluto. El 2 de abril de 2026 alcanzó los 500 encuentros con el Barça y, según el ranking histórico del club ya alcanza los 507, siendo la segunda futbolistas con más partidos, solo por detrás de Melanie Serrano (517).
Su adiós pone fin a una etapa maravillosa que ha redibujado la escena del fútbol femenino mundial para siempre. Hay futbolistas que trascienden a su propia obra y Alexia Putellas es una de ellas. Lo ha hecho, además, transformando la belleza de su fútbol en resultados, convirtiendo su elegancia y talento en títulos, trofeos y estadísticas, tan de moda desde hace unos años. Alexia es el puente entre dos mundos, el que separaba la precariedad de un fútbol femenino que malvivía como una de las secciones olvidadas por la cúpula del Barça de un presente majestuoso en el que el Camp Nou se llena para ver a la corte de Alexia Putellas disfrutar sobre el césped.
Su adiós cierra una era en la que el Barça se ha situado en lo más alto y solo el tiempo dirá si es capaz de mantenerse en la cima. Más allá de lo que tenga que venir, la exigencia hacia el proyecto ya no será la de sus inicios, sino la misma que la propia futbolista ha ido marcando desde que decidió convertirse en la reina absoluta del fútbol femenino. Por eso, cuando llegue el momento de decir adiós, las cifras, los premios y los títulos deberán aparecer solo en la foto. Solo explicar su revolucionario legado servirá para entender quién es y quién ha sido Alexia Putellas, la del reinado eterno.
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