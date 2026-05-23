Así queda la clasificación de máximas goleadoras de la Champions Femenina: Pajor arrasa el pichichi

Ewa Pajor ha sentenciado la lucha por ser la máxima goleadora de la Champions League Femenina 2025/26. En la final de Oslo, la ariete polaca ha anotado dos tantos decisivos para su equipo, que la pone en primera posición de la tabla de goleadoras con suficiencia.

La delantera del FC Barcelona arrancaba la final de la Champions como segunda empatada con Russo, del Arsenal. El mayor número de asistencias de la inglesa la ponía en primera posición, pero el último partido ha servido para desempatar las cosas.

¡Doblete de Pajor! El Barça roza el título / Dani Barbeito

Tras una segunda parte memorable de la polaca, Pajor anotó dos goles vitales para el Barça, que se puso por delante contra el OL Lyonnes gracias a sus dos tantos. Alexia Putellas, la otra jugadora con posibilidades de luchar por el pichichi, se queda tercera con 8 dianas, aunque también con 7 asistencias que hablan mucho del impacto que tiene la centrocampista en el juego azulgrana.

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¿Cómo queda la clasificación de máximas goleadoras de la Champions League Femenina?

E. Pajor (Barcelona): 11 goles A. Russo (Arsenal): 9 goles A. Putellas (Barcelona): 8 goles P. Harder (Bayern Múnich): 8 goles D. M. Dumornay (Lyon): 5 goles C. Weir (Real Madrid): 5 goles L. Beerensteyn (Wolfsburgo): 5 goles E. Viens (Roma): 5 goles E. Brugts (Barcelona): 4 goles L. Caicedo (Real Madrid): 4 goles C. Graham (Barcelona): 4 goles F. Iannuzzi (Atlético de Madrid): 4 goles

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