CHAMPIONS LEAGUE FEMENINA
Así queda la clasificación de máximas goleadoras de la Champions Femenina: Pajor arrasa el pichichi
Consulta queda está la clasificación de máximos goleadoras de Champions League Femenina tras la final y los números de Alexia Putellas, Ewa Pajor, Alessia Russo el resto de aspirantes
Ewa Pajor ha sentenciado la lucha por ser la máxima goleadora de la Champions League Femenina 2025/26. En la final de Oslo, la ariete polaca ha anotado dos tantos decisivos para su equipo, que la pone en primera posición de la tabla de goleadoras con suficiencia.
La delantera del FC Barcelona arrancaba la final de la Champions como segunda empatada con Russo, del Arsenal. El mayor número de asistencias de la inglesa la ponía en primera posición, pero el último partido ha servido para desempatar las cosas.
Tras una segunda parte memorable de la polaca, Pajor anotó dos goles vitales para el Barça, que se puso por delante contra el OL Lyonnes gracias a sus dos tantos. Alexia Putellas, la otra jugadora con posibilidades de luchar por el pichichi, se queda tercera con 8 dianas, aunque también con 7 asistencias que hablan mucho del impacto que tiene la centrocampista en el juego azulgrana.
¿Cómo queda la clasificación de máximas goleadoras de la Champions League Femenina?
- E. Pajor (Barcelona): 11 goles
- A. Russo (Arsenal): 9 goles
- A. Putellas (Barcelona): 8 goles
- P. Harder (Bayern Múnich): 8 goles
- D. M. Dumornay (Lyon): 5 goles
- C. Weir (Real Madrid): 5 goles
- L. Beerensteyn (Wolfsburgo): 5 goles
- E. Viens (Roma): 5 goles
- E. Brugts (Barcelona): 4 goles
- L. Caicedo (Real Madrid): 4 goles
- C. Graham (Barcelona): 4 goles
- F. Iannuzzi (Atlético de Madrid): 4 goles
En SPORT te contamos toda la actualida de la Champions League, con actualizaciones al término de cada partido.
- Ebrima Tunkara apunta a la pretemporada con el primer equipo del Barça
- ¿Adónde irá Guardiola? Las suculentas opciones de futuro tras su marcha del Manchester City
- Mercado de fichajes, en directo: última hora de FC Barcelona, Real Madrid y todas las altas y bajas de las grandes ligas
- El 'palo' de Rashford al Manchester United
- Thiago Alcántara deja el Barça para centrarse en el L'Hospitalet
- El banquillo más complicado del planeta ya tiene dueño: el elegido del City para suceder a Guardiola
- El Primer Ministro del Reino Unido avanza el adiós de Guardiola, 'uno de los grandes héroes de Mánchester
- La decisión vital de Casadó