El ‘no’ al PSG de Alexia que refuerza (más) su amor y compromiso con el Barça

El barcelonismo respira tranquilo. Alexia Putellas, como informó SPORT, no tiene ninguna intención de dejar el club de su vida pese al fuerte interés del PSG, que había puesto sobre la mesa una propuesta de cuatro temporadas que adelantó MD para convertirla en la nueva líder de su proyecto.

La capitana azulgrana ha sido clara: su compromiso con el Barça sigue intacto. La operación no tiene opciones de salir adelante y así se lo transmitió a los responsables de la sección. “Es la respuesta que todo el barcelonismo quería oír”, celebran desde el entorno culé.

La doble Balón de Oro ha repetido con hechos lo que ya dijo en palabras en 2021, cuando tras ganar la primera Champions con el Barça y justo antes de levantar su primer Balón de Oro renovó contrato y dejó una frase que se hizo icónica: “No hay ofertas porque no quiero que las haya”. Desde entonces, su discurso no ha cambiado: quiere seguir en el Johan Cruyff el máximo tiempo posible y luchar por todos los títulos.

Una cláusula "asequible"

El PSG lo intentó hasta el último momento, consciente de que fichar a la capitana del Barça sería un golpe sobre la mesa para intentar romper la hegemonía del Olympique de Lyon en la liga francesa y después de perder a sus grandes estrellas, Katoto y Geyoro. Estaba dispuesto a pagar su cláusula, "asequible", de poco más de un millón de euros. Pero la respuesta de Alexia ha sido contundente: no se mueve. Y cuando una jugadora no tiene intención de salir, ya puede cualquier club intentar lo que sea.

Más allá de su peso futbolístico, Alexia es un símbolo, un espejo para las jóvenes de la Masia y una de las grandes embajadoras del Barça en el mundo. Por eso, su continuidad es un refuerzo anímico para una afición que ya mira a la próxima Champions con la ilusión de resarcirse de la final perdida en Lisboa.

Alexia tiene contrato hasta 2026, con opción de una temporada más. Sobre esta cláusula, el director deportivo Marc Vivés explicó recientemente en SPORT: “Alexia tiene un año opcional condicionado a unos objetivos que creo que cumplirá sin problemas, y ese ‘+1’ se aplicará”. Tiempo más que suficiente para seguir escribiendo su leyenda de blaugrana