¿Cuándo juega el Barcelona su próximo partido en la Champions Femenina? Fecha, horario y dónde ver la última jornada de la fase liga

El FC Barcelona ya piensa en la última jornada de la novedosa fase liga de la Champions League Femenina. El compromiso de esta tarde contra el Benfica dará paso al partido más decisivo de la ronda inaugural aunque, salvo giro drástico de los acontecimientos, el conjunto azulgrana lo afrontará con pie y medio en los cuartos de final.

A la espera de acontecimientos en el Johan Cruyff, el Barça llega a la última jornada de la fase liga con 10 puntos de los 12 disputados en su casillero. Este registro sitúa a las de Pere Romeu en la primera posición de la clasificación, que da acceso directo a los cuartos de final de la máxima competición continental.

La situación del conjunto azulgrana es difícilmente mejorable, lo que propicia que puedan tomarse el último partido como un trámite. Muy diferente será la situación del París FC, su próximo rival, que actualmente ocupa la duodécima posición y presumiblemente se jugará el billete para los playoffs en este último partido.

El París FC, próximo rival del Barça en la Champions League Femenina / EFE

¿Cuándo juega el Barcelona contra el París FC en la Champions Femenina?

El partido entre FC Barcelona y París FC, correspondiente a la jornada 6 de la fase liga de la Champions Femenina, se celebrará el próximo miércoles 17 de diciembre a las 21:00 horas (CET) en el Stade Jean Bouin.

¿Dónde ver gratis por TV y online el partido de Champions Femenina entre Barcelona y París FC?

El partido entre FC Barcelona y París FC, correspondiente a la cuarta jornada de la fase liga de la Champions League Femenina, se podrá ver gratis por TV a través TV3. El canal autonómico emitirá en abierto un partido de cada una de las seis jornadas que componen la fase liga, y tres de ellos serán de las azulgranas.

Otra opción alternativa es la plataforma de pago Disney+, que cuenta con los derechos de la competición y emite en streaming la totalidad de partidos que la componen.

Desde SPORT, te contamos todo lo que suceda en el partido entre FC Barcelona y París FC a través de nuestra narración en directo, así como la crónica, las mejores declaraciones y la última hora del encuentro.