De promesas a protagonistas: las jóvenes ya mandan en el Barça

El Barça ya no espera a sus jóvenes. La apuesta por el talento joven no es nueva, pero sí gana peso cada temporada. Varias de las futbolistas que irrumpieron con fuerza el curso pasado afrontan ahora el nuevo curso con un estatus diferente: ya no están para tener oportunidades, sino para aprovecharlas y asumir responsabilidades.

La primera plantilla azulgrana, formada por 21 jugadoras, tiene una media de 24,8 años. Doce futbolistas, más de la mitad, tienen 25 o menos y seis no superan los 20: Serrajordi (18), Van Asten, Sydney, Carla Julià y Aïcha (19) y Vicky López (20).

Una apuesta por La Masia

Pere Romeu ya reivindicó esta filosofía durante el Gamper. El técnico destacó que la identidad del Barça pasa por incorporar talento diferencial, pero también, y sobre todo, por creer en la gente de casa, en La Masia. El entrenador puso en valor el papel que tuvieron las jóvenes que dieron el salto la temporada pasada y se mostró convencido de que volverán a ser importantes este curso.

Y la plantilla invita a pensar que así será. En la defensa de gala, por ejemplo, conviven la experiencia de Irene Paredes (35) con tres futbolistas muy jóvenes: Van Asten (19), Aïcha (19) y Brugts (23). Las cuatro tienen una media de apenas 24 años. Van Asten ha llegado para competir desde el primer momento, mientras que Aïcha ya dejó de ser una presencia testimonial. Brugts afronta su cuarta temporada con más experiencia y mayor peso.

Irene Paredes y Renee Van Asten en el amistoso contra el City / FCB

El ejemplo de Serrajordi

El mejor ejemplo de este cambio de estatus es Serrajordi. Con 18 años, ya sabe lo que es ser titular en una final de Champions: lo fue la pasada temporada, en Oslo. Este curso, por tanto, no debería plantearse como el de su irrupción, sino como el de su consolidación. También Vicky López, con 20 años, está llamada a asumir todavía más protagonismo, después de haber dejado atrás hace tiempo la etiqueta de promesa.

La juventud convive con referentes como Paredes, Torrejón o Graham y con futbolistas en plena madurez como Patri, Aitana, Aleixandri, Cata o Pina. El mensaje del Barça es claro: las jóvenes ya no tienen que esperar su momento. Tienen que estar preparadas para ser importantes cuando toque