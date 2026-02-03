La promesa de Xavi Puig a las jugadoras del Barça

Xavi Puig, el directivo responsable del fútbol femenino del FC Barcelona, se ha reunido hoy con las jugadoras del FC Barcelona para hacer balance del proyecto, reafirmar la apuesta de la entidad por el equipo femenino y detallar varias medidas que ya se están trabajando para mejorar el día a día de la plantilla.

El encuentro llega, además, en un momento clave a nivel institucional. Faltan seis días para que el club active oficialmente el proceso electoral, con la publicación de la convocatoria prevista para el lunes 9 de febrero de 2026, fecha en la que Joan Laporta ha confirmado que dimitirá (junto a los miembros de la junta que quieran presentarse) como paso previo a las elecciones.

En ese contexto, Puig trasladó un mensaje de continuidad y ambición. A nivel deportivo, la directiva trabaja para que el equipo pueda disputar los cuartos de final de la UEFA Women's Champions League en el Spotify Camp Nou y por ende, seguir ampliando la partida presupuestaria dedicada al femenino.

Comedor propio, desplazamientos y relaciones internas

Entre los puntos concretos, explicó que se trabaja en la habilitación de un comedor propio para el equipo y en la incorporación de una figura de relaciones internas, pensada para estar muy presente en el día a día y mejorar la gestión y acompañamiento de la futbolista. Medidas que sin duda, van en la dirección de seguir apostando por el femenino y evolucionando para construir un ecosistema femenino profesional y de alto nivel.

Otra de las iniciativas en la que también se está trabajando afecta a la logística de viajes. La intención es incrementar el número de vuelos chárter para ganar en comodidad y eficiencia en los desplazamientos, aunque en este caso también influye la implicación de patrocinadores, como Vueling, que se vinculen y apuesten por apoyar al equipo. En 2024, el equipo fue el primero de Europa en tener un avión propio.

A día de hoy, Vueling es la aerolínea oficial del equipo hasta el 30 de junio de 2026 que cubre todos los desplazamientos del equipo. Aunque no todos ellos son charter privados, sino que en algunos casos viajan con otros pasajeros a bordo. La compañía barcelonesa es conocida por su apuesta y promoción del talento femenino y por ser una de las empresas de aviación con más mujeres dentro de su comité de dirección, un 50% del total.

El Barça femenino se convierte en el primer equipo de fútbol femenino en tener un avión / Dani Barbeito

Un encuentro en el que Xavi Puig quiso explicar al equipo cómo transcurrirán las próximas semanas y trasladar un mensaje de tranquilidad con respecto al proceso electoral. El directivo quiso insistir en que más allá del resultado electoral la apuesta del club por el femenino seguirá vigente.

La evolución del fútbol femenino y en concreto, del Barça femenino, es incontestable. El equipo cerró una temporada 24/25 excelente con un triplete doméstico, Copa, Liga y Supercopa, y con un porcentaje de victorias del 91,84% en 49 partidos. El directivo responsable del FC Barcelona quiso hablar con las jugadoras y trasladarles que la apuesta es total y ambiciosa.