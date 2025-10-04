El primer gol de Serrajordi, "otro sueño cumplido" y una dedicatoria especial

Clara Serrajordi ya sabe lo que es marcar con el primer equipo del Barça. Y lo ha hecho con solo 17 años, 9 meses y 27 días, convirtiéndose en la quinta futbolista más joven de la historia del club, por detrás de Vicky López, Giulia Dragoni, Patri Guijarro y Claudia Pina. En Ipurua, ante el Eibar, la centrocampista de Llinars del Vallès recibió un pase atrás de Sydney y, sola en la frontal, no lo dudó: golpeó con la zurda y firmó un golazo que recordará toda su vida.

“Me ha hecho mucha ilusión, es otro sueño cumplido y se lo he querido dedicar a Noah”, explicó tras el encuentro, en referencia a Noah Bezis, compañera del Barça B y gran amiga suya, que acaba de sufrir una grave lesión de rodilla. También las futbolistas del filial le dedicaron la victoria ante el AEM por la mañana, un gesto que muestra el vínculo que une a esta generación.

El gol de Serrajordi fue el primero de la tarde para el Barça y la culminación de un partido serio del equipo. “Hemos jugado bien, ante un bloque bajo, con muchas ocasiones en la primera parte que no han entrado, pero en la segunda hemos rematado más y mejor”, analizó con naturalidad la joven, todavía con la sonrisa dibujada en la cara. La victoria, dijo, “es muy importante antes del estreno en Champions. Invictas y a seguir así. Ojalá venga la afición al Johan, porque son un apoyo fundamental”.

Un 2025 de primeras veces

La historia de Clara es la de una futbolista de esas que parecen elegidas, que está viviendo un ascenso meteórico en este 2025 y que, aun así, mantiene los pies en el suelo. En febrero debutó con el primer equipo en la semifinal de la Copa Catalunya; en mayo se estrenó en la Liga F, el día en que el Barça celebraba el título, y este verano el club decidió darle ficha del primer equipo y el dorsal 16, el mismo con el que brilló en los últimos torneos con las categorías inferiores de la selección. Sonia Bermúdez, de hecho, ya la tiene bien fichada para un futuro no muy lejano.

Clara Serrajordi da el salto al primer equipo con el dorsal 16 / FCB

La confianza en ella no es casual. Pere Romeu la tenía señalada desde que asumió el cargo. A pesar de su juventud, su madurez táctica y su físico la hacían ideal para una posición que exige equilibrio, inteligencia y carácter. La pretemporada confirmó lo que todos intuían: que estaba lista. Y las primeras jornadas de Liga lo ratificaron. Debutó como titular ante el Alhama en la posición de Patri Guijarro —“la mejor pivote del mundo”— y su actuación fue impecable. Luego llegó una lesión de tobillo que la tuvo tres partidos fuera, pero regresó con fuerza: 16 minutos ante el Espanyol y titularidad con gol frente al Eibar.

"He chutado sin pensarlo"

“Es una mezcla de Patri, Alexia y Aitana”. Así la definen en la Ciutat Esportiva quienes la conocen desde pequeña. Salvando las distancias, claro, pero hay consenso en que estamos ante una centrocampista especial. Capaz de conducir, recuperar y distribuir con la misma elegancia, Clara combina potencia y precisión, intuición y calma. En el campo se transforma: tímida fuera, líder dentro. Tiene ese don que no se enseña: ver espacios donde no los hay.

En Ipurua, su sonrisa volvió a ser protagonista. El balón, golpeado con la izquierda, se coló entre un mar de piernas y acabó dentro. Y recibió el cariño de sus compañeras mientras lo celebraba sin saber si acabaría subiendo al marcador, porque la colegiada tardó un par de minutos en revisar si había fuera de juego. “Me la ha pasado Sydney atrás, estaba sola en la frontal y sin pensarlo he chutado. Ha rebotado y, por suerte, ha acabado entrando”, relató. Naturalidad y sencillez para describir lo que, para ella, es mucho más que un gol: un paso más en un camino que apenas empieza, pero que ya promete ser extraordinario