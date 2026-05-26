Gala Woman&SPORT
Premio Revelación: Clara Serrajordi
La joven jugadora del Barça ganó el sábado su primera Champions League siendo además titular
La futbolista del FC Barcelona Clara Serrajordi ha sido galardonada con el Premio Revelación en la Gala Woman SPORT 2026 tras firmar una gesta que ya ha quedado grabada en la historia del club. Con tan solo 18 años, la joven perla azulgrana se proclamó campeona de Europa este sábado ante el Olympique de Lyon, alcanzando el hito de convertirse en la jugadora más joven de la historia en disputar una final de la Champions con la camiseta del Barça, asumiendo además la enorme responsabilidad de hacerlo desde el once titular.
Este reconocimiento premia la irrupción fulgurante de una futbolista con un talento y una madurez excepcionales. Serrajordi no solo no acusó la presión de un escenario tan imponente, sino que demostró una personalidad arrolladora que la consagra como la gran promesa del fútbol femenino actual. Su histórica participación en la final continental es el reflejo de una carrera que acaba de empezar, pero que ya apunta a lo más alto del deporte mundial.
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