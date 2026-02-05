Los posibles rivales del FC Barcelona en las semifinales de la Copa de la Reina

Clásica goleada del FC Barcelona contra el Real Madrid para celebrar la clasificación para las semifinales de la Copa de la Reina y dejar por el camino al conjunto blanco. Las de Pere Romeu asaltaron el estadio Alfredo di Stéfano en otra clara demostración de superioridad blaugrana ante las merengues (0-4) y este viernes 6 de febrero estarán en el sorteo que se celebrará a partir de las 13.00 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, sede de la Federación Española de Fútbol.

El Barça se ha sumado a una lista de aspirantes finales de la Copa de la Reina que ya integraban el Atlético de Madrid, el Costa Adeje Tenerife y el FC Badalona Women. Las colchoneras fueron las primeras en conseguir el pase este miércoles, gracias a un contundente triunfo contra el Athletic Club con doblete de Amaiur y goles de Fiamma y Jensen (4-1). Poco después, el Costa Adeje Tenerife ganó a domicilio con un único tanto en los primeros compases del encuentro, obra de Sakina Ouzraoui (0-1).

Antes del clásico entre Barça y Madrid, este jueves el FC Badalona Women ha tumbado en la prórroga a la Real Sociedad. Itziar Pinillos ha marcado la diana del triunfo en el 114'.

Los cuatro semifinalistas de la Copa de la Reina 2025/26

Atlético de Madrid, Costa Adeje Tenerife, FC Badalona Women y FC Barcelona son los cuatro semifinalistas de la presente edición de la competición del KO. Como en la edición masculina, el Real Madrid protagoniza la ausencia más destacada.

Horario y dónde ver el sorteo de semifinales de la Copa de la Reina

Las semifinales de la Copa de la Reina se sortearán conjuntamente con las de la Copa del Rey este viernes 6 de febrero en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, sede de la Federación Española de Fútbol. El evento será televisado en directo por 'Teledeporte', 'Movistar Plus+' y los medios oficiales de la RFEF a partir de las 13.00 horas.

El sorteo tendrá un formato absolutamente puro, sin condicionante alguno para los cuatro equipos que han superado en la primera semana de febrero las respectivas eliminatorias de cuartos de final. Las idas de las semifinales, que serán a doble partido, se disputarán en el estadio de los equipos cuyas bolas salgan en primer lugar durante el sorteo.

En SPORT, como siempre, podrán seguir en directo este viernes el sorteo de las semifinales de la Copa del Rey 2025/26.