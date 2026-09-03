Los posibles rivales del Barça en la Champions League Femenina 2026/27

El Barça se prepara para iniciar la defensa del título en la Champions League Femenina. Este viernes, la sede de la UEFA en Nyom será el escenario del sorteo de la fase liga, tras el cual el conjunto azulgrana y los otros 17 participantes conocerán a sus seis primeros rivales en la máxima competición continental.

Después de conquistar su cuarta Champions en Oslo con una contundente victoria ante el temible OL Lyonnes, el Barça afronta la próxima edición del torneo como cabeza de serie del bombo 1 y gran rival a batir. El equipo dirigido por Pere Romeu ha estado presente en 7 de las últimas 8 finales disputadas, estableciendo una hegemonia que tiene muchos números de tener continuidad a finales de mayo en la final de Varsovia.

Completando la representación de la Liga F aparece el Real Madrid, que consiguió el billete hacia la cita continental después de batir al Ajax en la fase previa. Las de Pau Quesada llegan con el objetivo de superar el techo de la edición anterior, cuando cayeron goleadas en el clásico de cuartos de final ante su gran rival y a la postre campeón.

El Real Madrid se clasificó para la Champions Femenina 2026/27 después de eliminar al Ajax / Europa Press

Tras el cambio de formato la temporada anterior, el sorteo divide a los 18 equipos clasificados en tres grupos según su coeficiente UEFA, con el Barça como cabeza de serie del bombo 1. Cada equipo contará con seis rivales diferentes a lo largo de la fase liga, dos de cada bombo, y disputará tres partidos como local y otros tres como visitante. Esta 'liguilla' cuenta con un sistema de clasificación único en el que los cuatro primeros acceden directamente a cuartos de final, mientras que los equipos comprendidos entre la 5.ª y la 12.ª posición dispondrán de una última oportunidad en los playoffs.

Los bombos del sorteo de la Champions Femenina

Bombo 1: FC Barcelona, OL Lyonnes, Chelsea, Bayern München, Arsenal, Paris Saint-Germain

FC Barcelona, OL Lyonnes, Chelsea, Bayern München, Arsenal, Paris Saint-Germain Bombo 2: Real Madrid, Juventus, Häcken, Roma, Benfica, Paris FC

Real Madrid, Juventus, Häcken, Roma, Benfica, Paris FC Bombo 3: Manchester City, OH Leuven, HB Køge, Austria Wien, Inter, Servette

Los 'cocos' del sorteo

Con el Real Madrid como único rival descartado al tratarse de un equipo del mismo país, el resto de participantes figuran como potenciales adversarios del Barça. Los más peligrosos, como no podía ser de otro modo, se concentran en el bombo 1, con el Ol Lyonnes como gran amenaza a evitar pero con ningún cruce cómodo a la vista. El factor campo también jugará un factor importante en el momento de aumentar la dificultad del duelo, y el sorteo asegura que uno de estos dos choques del primer bombo tenga lugar lejos de la Ciudad Condal.

El Manchester City será uno de los rivales a evitar en el sorteo de la Champions League Femenina / @ManCityWomen

Del resto de potenciales rivales, París FC, Roma y Juventus se postulan como rivales incómodos en el bombo 2 y el Manchester City aparece como la gran trampa del sorteo al encontrarse en el bombo 3. Los equipos que tengan que lidiar con las 'cityzens' y dos integrantes del bombo uno se aseguran una fase liga de máxima dificultad en la que cada punto tendrá valor oro.

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Otro condicionante a tener en cuenta es que cada equipo puede enfrentarse a un máximo de dos rivales de un mismo país. Explicado con un ejemplo práctico, si alguien queda emparejado con Chelsea y Arsenal el Manchester City quedará automáticamente descartado como potencial rival. Una vez se conozcan todos los emparejamientos, la fase liga abrirá el telón el miércoles 22 de septiembre y se extenderá hasta el próximo 16 de diciembre.