El posible rival del Barça en cuartos de la Champions femenina y su camino hasta la final

El FC Barcelona ya es equipo de cuartos de final en la UEFA Women's Champions League. Las blaugranas sellaron la primera plaza en la Fase liga de la máxima competición europea de clubes, después de vencer en la capital francesa al Paris FC, gracias a los goles de Graham Hansen y Vicky López. De esta manera, las catalanas son uno de los cuatro equipos (junto a Olympique de Lyon, Chelsea y Bayern de Múnich) que avanzan directamente a los cuartos de final, sin necesidad de disputar la 'fase de play offs' eliminatorios.

Así pues, el sorteo que se ha celebrado durante la mañana de este jueves ha adjudicado rival para el FC Barcelona en los cuartos de final de la UWCL: será el vencedor de la eliminatoria entre Paris FC - Real Madrid; por lo que podríamos tener un clásico en el siguiente partido de las culers en Europa. El encuentro de ida se disputará en territorio enemigo el 24/25 de marzo, mientras que la vuelta se llevará a cabo en la capital catalana con el Barça como local el 1/2 de abril.

En el caso de superar esta eliminatoria, el rival en las semifinales podría ser el vencedor de la eliminatoria de octavos entre Atlético de Madrid y Manchester United o el Bayern de Múnich. En el caso de las culers, la ida la disputarían a domicilio el 25/26 de abril, mientras que las de Pere Romeu volverían a actuar como locales en la vuelta el 2/3 de mayo. La final, tal y como ya se sabía, será el 23 de mayo en el Ullevaal Stadion de Oslo, Noruega.

De esta manera, el Barça evita encontrarse a dos de los grandes cocos del torneo (Arsenal y Chelsea) hasta una hipotética final. Las 'gunners' deberían superar, previamente al OH Leuven, para enfrentarse, precisamente, a las 'blues' en cuartos; mientras que el Olympique de Lyon ya espera al ganador del Wolfsburgo y Juventus.

¿Tres clásicos en una semana?

Sea cual sea el equipo que supere el 'play off' de acceso a los cuartos de final, el Barça ya se habrá enfrentado a ellos en lo que llevamos de temporada. En el caso de las francesas, como hemos mencionado anteriormente, se vieron las caras este jueves en la última jornada de la Fase liga de la Women's Champions League, con victoria para las de Pere Romeu por 0-2.

En el caso del Real Madrid, ya hubo goleada blaugrana en clásico de la primera vuelta de la Liga F en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc por 4-0 hace justo un mes, gracias al doblete de Ewa Pajor y los goles de Sydney y Aitana. Recordemos, además, que el clásico liguero de la segunda vuelta está agendado para el fin de semana del 28/29 de marzo, por lo que si las blancas se imponen al Paris FC, tendríamos tres clásicos en una semana. Abróchense, que podría haber curvas en el camino.