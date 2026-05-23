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Historia SPORT

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Final Champions (F)

Una portada de presente y futuro: "En diez años repetimos la foto"

Alexia, Patri y Paredes posan para SPORT junto a Serrajordi, Vicky López y Aïcha en la terraza del hotel de Oslo en una imagen que simboliza el relevo generacional del Barça antes de la final de la Champions

Paredes, Alexia y Patri posan para SPORT junto a Aïcha, Serrajordi y Vicky López en el hotel de Oslo antes de la final de la Champions

Paredes, Alexia y Patri posan para SPORT junto a Aïcha, Serrajordi y Vicky López en el hotel de Oslo antes de la final de la Champions / Dani Barbeito / SPORT

Maria Tikas

Maria Tikas

Oslo, Noruega

La portada para la gran final de Oslo nació en la séptima planta del Thon Hotel Storo, el cuartel general del FC Barcelona en la capital noruega. En la terraza de una de las suites, con el skyline soleado de la ciudad de fondo y tres butacas azules cuidadosamente colocadas por el fotógrafo de SPORT, Dani Barbeito, tomó forma una imagen que explica mucho más que una final de Champions.

Las protagonistas fueron Alexia Putellas, Patri Guijarro e Irene Paredes junto a Clara Serrajordi, Vicky López y Aïcha Camara. Tres de las cuatro capitanas del equipo, que serán titulares hoy si todo va bien, junto a tres de las jóvenes apuestas del club. El presente y el futuro compartiendo espacio. Porque en este Barça las jóvenes ya no son solo promesas: también son presente.

Todas posaron, además, con la camiseta especial que lucirá el Barça en la final, con la inscripción de “Final Oslo 2026” y los nombres de los dos equipos, Barça y OL Lyonnes, grabados en el pecho. Un detalle que convertía todavía más la sesión en una fotografía para el recuerdo.

Paredes, Alexia y Patri Guijarro posan para SPORT junto a Aïcha, Serrajordi y Vicky López en el hotel de Oslo antes de la final de la Champions

Paredes, Alexia y Patri Guijarro posan para SPORT junto a Aïcha, Serrajordi y Vicky López en el hotel de Oslo antes de la final de la Champions / Dani Barbeito / SPORT

Primero llegó la imagen más solemne. Las veteranas, de pie. Las jóvenes, sentadas. Después intercambiaron posiciones. Y finalmente apareció la foto más natural: mezcladas, entre risas, miradas cómplices y abrazos, en una escena que reflejaba perfectamente la convivencia entre generaciones dentro del vestuario azulgrana.

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Todo ocurrió pocas horas antes del último entrenamiento previo a la final. En un ambiente relajado, de confianza absoluta y mucho cariño entre ellas. Una conexión que también quedó resumida en una frase de las veteranas mientras terminaba la sesión de fotos: “En diez años repetimos la foto”

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