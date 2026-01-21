Polémica expulsión de Kika Nazareth ante el Athletic Club

El Barça de Pere Romeu se marchó al descanso de las semifinales de la Supercopa de España tras una muy mala noticia. En el último minuto del primer tiempo la colegiada Elisabeth Calvo enseñó la tarjeta roja directa a Kika Nazareth tras un codazo a una defensa del Athletic Club.

Las azulgranas habían conseguido dar la vuelta al primer tanto de Nevado desde el punto de penalti con los goles de Ona Batlle e Irene Paredes. El tiempo estaba prácticamente cumplido cuando, tras un centro de Mapi León, chocaron dentro del área Kika Nazareth y Landaluze. En ese momento nadie pidió nada, aunque la jugadora vasca se dolía de un golpe en la cara. Fue en ese momento cuando Javier Lerga pidió la revisión de la acción.

Tras varios minutos de revisión, la colegiada terminó enseñando la tarjeta roja a la azulgrana. Alexia Putellas intentó convencer de que la jugada no era para roja y que solo era un lance del juego, aunque no se cambió la decisión. Una roja polémica que desató la polémica en las redes sociales y que dejó al Barça con una jugadora menos antes del descanso.

La polémica se multiplicó porque el Barça no entendió penalti que provocó el primer tanto del encuentor, pero finalmente Elisabeth Calvo no cambió su decisión y las vascas se avanzaron en la primera parte.

En la media parte, Xavi Puig, directivo del FC Barcelona, analizó las jugadas polémicas en los micrófonos de TV3: "No lo he visto claro, pero es lo que ha pasado y es un reflejo de lo que está pasando. Un partido que ya sabíamos que no sería fácil, unas semifinales; los dos equipos pueden ganar y a ver qué pasa en la segunda parte. El penal desde el palco lo he visto un poco... lo tendremos que volver a ver. Yo no lo he visto claro".

Esta acción añadirá dificultad a las azulgranas en el segundo tiempo para intentar mantener la ventaja y conseguir el pase a la gran final. Las azulgranas se marcharon por delante al descanso, pero deberán saber jugar con una menos para encontrarse al Real Madrid en el partido definitivo para ganar el título de la Supercopa de España.