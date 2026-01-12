Póker, pichichi y premio: el momento imparable de Ewa Pajor

Ewa Pajor no se cansa de marcar diferencias. La delantera del Barça ha sido elegida jugadora del mes de diciembre de la Liga F, un reconocimiento que llega en pleno estado de gracia y apenas dos días después de firmar un póker ante el Madrid CFF en el primer partido del 2026. Goles, impacto y una voracidad competitiva que explican por qué hoy es la referencia ofensiva del equipo azulgrana y del campeonato.

La 'killer' polaca lidera la tabla de máximas goleadoras de la Liga F con 15 goles y 3 asistencias, por delante de Claudia Pina (11 goles y 4 asistencias), Edna Imade (11 tantos antes de marcharse al Bayern), Vicky López (7 goles y 5 asistencias) y Synne Jensen (7 goles y 2 asistencias). Números que reflejan su influencia, pero que no cuentan toda la historia.

La historia empieza a principios de noviembre, cuando regresó de una lesión de rodilla que la tuvo fuera prácticamente un mes. Media hora ante el Deportivo, otra media hora frente al Leuven en Champions y regreso a la titularidad por todo lo alto en el clásico, con un doblete en el 4-0. Desde entonces, no ha habido freno: nueve partidos y once goles entre Liga, Champions y Copa. Además, abrió el marcador en seis encuentros consecutivos: Real Madrid, Chelsea, Levante, Tenerife, Benfica y Badalona. Desde aquel clásico, solo se quedó sin marcar ante el Paris y el Alavés.

Ewa Pajor celebra un gol con Carla Julià / EFE

Siempre más

El sábado 10 de enero, ante el Madrid CFF, firmó un póker que resume su repertorio. El primero, a pase de Serrajordi; el segundo, con asistencia de Alexia Putellas; el quinto, tras un centro medido de Carla Julià; y el noveno, de nuevo con Alexia como socia. Los dos últimos, de cabeza. El Barça no levantó el pie. Pajor, tampoco. “Da igual los goles que llevemos, siempre queremos más”, dejó claro.

Pere Romeu ha dosificado mínimamente sus minutos —sustituciones puntuales ante Levante, Benfica, Badalona y Paris—, pero su impacto es constante. En apenas año y medio como azulgrana, suma 65 partidos y 61 goles. Esta temporada ya lleva 19, pese a haber estado un mes fuera. La Liga F tiene pichichi. Y el Barça, un seguro de gol