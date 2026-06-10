Los planes del Barça para su delantera: renovaciones, salidas y todas las opciones sobre la mesa

El FC Barcelona sigue perfilando su plantilla para la próxima temporada y uno de los focos principales está en la delantera. Según ha podido saber SPORT, el club tiene varios frentes abiertos entre renovaciones, salidas y posibles movimientos que marcarán la configuración del ataque azulgrana para el próximo curso, que gira alrededor de la figura de Ewa Pajor, su referencia ofensiva.

Por ahora, el Barça ya ha tomado decisiones importantes respecto a algunas futbolistas que orbitaban alrededor del primer equipo. Es el caso de Martine Fenger. La atacante noruega del filial, que desde el pasado mes de octubre había entrado en dinámica del primer equipo y llegó a disputar varios encuentros de Liga, no continuará en el club. La entidad azulgrana valoró positivamente su evolución, pero no la consideraba una opción para asumir el rol de relevo natural de Pajor.

Tampoco seguirán dos de las jugadoras más destacadas del filial. Tal y como avanzó SPORT, Celia Segura jugará cedida en el Atlético de Madrid. El acuerdo incluirá una opción de compra para el conjunto rojiblanco, aunque el Barça se reservará una fórmula para poder recuperarla en el futuro en caso de que el Atlético ejecute dicha cláusula. También dejará el club Natalia Escot, máxima goleadora de la Primera Federación, que no renovará y jugará en el Espanyol las dos próximas temporadas.

Los casos de Graham y Salma

En el capítulo de renovaciones, los dos nombres propios son Caroline Graham Hansen y Salma Paralluelo. El caso de la noruega es el más avanzado. Durante los últimos meses ambas partes han trabajado en una ampliación de contrato que todavía no se ha materializado, pero desde el club transmiten tranquilidad absoluta. La voluntad de seguir unidas sigue ahí y la propia futbolista ha reiterado públicamente en varias ocasiones en las últimas semanas que únicamente faltaba la firma. Tanto el Barça como la jugadora mantienen, a día de hoy, el mismo discurso.

Más abierta está la situación de Salma. Tras el gran tramo final de temporada que completó, con actuaciones decisivas y goles tanto la semifinal como en la final de la Champions, el club mejoró la propuesta inicial de renovación. La atacante zaragozana quiere tomarse el tiempo necesario para valorar todas las opciones antes de tomar una decisión definitiva, mientras que el Barça quiere resolver su futuro cuanto antes, para bien o para mal, y se marca un plazo cercano para poder avanzar en la planificación deportiva.

De hecho, la dirección deportiva trabaja ya con ambos escenarios. Si Salma continúa, la planificación será una; si finalmente decide salir, será otra. En el club consideran que existen futbolistas de la cantera con potencial para empezar a entrar en dinámica de primer equipo, aunque también tiene opciones en el mercado para incorporar una atacante capaz de dar descanso a Pajor con un perfil similar al suyo que encaje en el estilo de juego azulgrana. Además, se espera que varias jugadoras de la actual plantilla puedan dar un paso adelante durante la próxima temporada y confía en que asuman un mayor protagonismo ofensivo.

Otro nombre que aparece en el horizonte es el de Giulia Dragoni. La italiana, elegida mejor centrocampista de la Serie A esta temporada durante su cesión, ha dejado muy buenas sensaciones especialmente en el segundo tramo del curso. En el club están satisfechos con su crecimiento, tiene un año más de contrato y valorarán estas semanas si puede formar parte de la plantilla el próximo curso