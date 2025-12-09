Pina: “Estamos unidas y preparadas para sacar adelante lo que viene”

Claudia Pina afronta la penúltima jornada de la fase de liga de la Champions con la convicción de que, pese a las dificultades, el equipo está preparado para competir. “Tenemos bajas importantes y estos últimos días aún más, pero somos un equipo y estamos muy unidas para sacar adelante los partidos que vienen ahora. Estoy segura de que todas rendiremos para conseguir los objetivos”, afirmó en la previa. A pesar de la clasificación ajustada, la delantera no siente una presión añadida: “Al final somos futbolistas durante todo el año y todos los partidos. Es uno más. Tenemos que jugar cada una como sabe. Como siempre, saldremos al campo y nos lo dejaremos todo. Lo tenemos que hacer todas para intentar ganar”.

En lo personal, Pina vive uno de sus mejores momentos en el Barça. “Me siento muy cómoda, con confianza. Jugar en el Barça es muy fácil porque estoy rodeada de las mejores. El estilo de juego me acompaña para sentirme cómoda en el campo. Estoy feliz y disfrutando, que es lo más importante. Espero que siga así y seguir trabajando para cada día ser un poco mejor”. Aun así, sabe que el calendario condiciona: “Hay momentos en la temporada en que, habiendo tantos partidos, quizá tenemos que ser más prácticas o intentar ganar de otras maneras para llegar más frescas”. Pina reconoció que en partidos igualados, como el último, se activa aún más: “El partido del otro día fue más ajustado, no metimos hasta el minuto 83. Obviamente estás más activada, intentas que cada jugada sea gol sí o sí porque si no te ibas con un empate. Cuando el resultado es más ajustado, el equipo inconscientemente está más activado”.

Su rol dentro del equipo también ha crecido: “Intento dar el máximo dentro del campo, aportar al equipo con trabajo. Obviamente ahora mismo me siento muy bien, con confianza y ganas de seguir creciendo, de seguir aportando. Siempre intentaré ayudar y poder ser importante para el equipo”. No se marca objetivos individuales ni cifras de goles: “Juego cada partido como si fuese el último. Intento disfrutar en el campo y lo que tenga que venir, vendrá; yo solo tengo que intentar mantener el nivel más alto posible”.

Importancia creciente

También respondió sobre la etiqueta de “revulsivo”, que siente cada vez menos propia: “Quizá este año estoy jugando más de inicio, empecé a hacerlo más el año pasado. Siempre intentaré estar a punto para jugar lo que me toque, los minutos que me toquen. A todas nos gusta salir de inicio, pero yo solo pienso en aportar el máximo sea desde el inicio o desde el banquillo”. Ser referente para niñas y niños es algo que le llena de orgullo: “Te hace feliz que los niños y niñas se fijen en ti porque yo de pequeña tuve la suerte de tener referentes. Me hace especial ilusión que alguien se pueda fijar en mí”.

Sobre la posibilidad de premios individuales como el Balón de Oro, fue clara: “Estoy muy tranquila. No me pongo marcas personales, ni de goles ni de nada. Solo intento disfrutar en el campo y trabajar para que vengan muchos títulos colectivos”. También valoró su cesión al Sevilla en 2021 como un punto de inflexión: “La salida en aquel momento era para intentar volver algún día al Barça, intentar ser una pieza clave, poder ser importante aquí. Irme al Sevilla fue la mejor decisión que pude tomar, sin duda. En lo personal y en lo futbolístico me hizo crecer mucho. Luego hubo años de menos minutos, más complicados, pero todo es un aprendizaje. Ahora valoro más el trabajo que hay detrás y así sabe un poco mejor el momento actual”.

El equipo

Sobre la Champions, Pina destacó la fiabilidad del equipo: “El Barça siempre ha dado un buen nivel en la Champions, creo que no nos relajamos. El último partido en Stamford Bridge no fue fácil, 1-1. Nos habría gustado ganar, pero es un resultado positivo por nuestras circunstancias y porque el Chelsea también es uno de los favoritos a ganar la competición”. En cuanto a su estado físico, explicó: “El último partido pude descansar un poco, salí desde el banquillo. Me vino bien. Ahora me siento bien y estoy trabajando al máximo, también con la nutricionista, para ponerlo todo a punto y rendir al máximo”.

De cara al partido contra el Benfica, espera un rival valiente y agresivo: “En los partidos de Champions estamos más acostumbradas a que no se cierren tanto atrás. No sé qué harán exactamente, pero tienen que ganar y el Benfica es un equipo valiente. Creo que saldrá a por todas y no nos lo pondrá fácil”