Rocío Romano, el futuro de la portería

En la tercera entrega de La Perla ponemos el foco en Rocío Romano (2007), una de las porteras con más proyección de la Masia. Este verano dio el salto definitivo al Barça B, aunque su relación con el filial viene de lejos.

Romano ya había tenido protagonismo con el segundo equipo en las últimas temporadas, especialmente tras la lesión de Txell Font. Debutó el 10 de diciembre de 2023. Desde entonces, el club siempre ha confiado en su progresión, en paralelo a su presencia habitual en las categorías inferiores de la selección española. Suma doce partidos esta temporada a las órdenes de Òscar Belis.

Portera de gran envergadura, destaca por la seguridad que transmite bajo palos. Fuerte en el uno contra uno, con buenos reflejos y personalidad en momentos clave, también ha demostrado ser una especialista en penaltis. Actuaciones como la firmada ante el Valencia esta temporada confirman su capacidad para sostener al equipo.

Además, cuando Cata Coll ha estado lesionada, ha entrenado con el primer equipo, alternando dinámica en algunas sesiones también con Ari Ayats. Experiencias que forman parte de su crecimiento. Rocío Romano avanza en silencio, pero con paso firme