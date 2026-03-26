Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Carolina MarínVolta CatalunyaJulián ÁlvarezMbappéJoaquín DelgadoMarcos LlorenteMadrid-BarcelonaPau QuesadaClasificación EuroligaAtléticoBrasil - FranciaBastoniEtapa 4 Volta CatalunyaClasificación Volta CatalunyaRepesca MundialLibres F1AthleticWilly HernangómezLiga FuturesGuillermo AmorEntradas Barça - Madrid femeninoEtapas Volta a CatalunyaCuándo juega AlcarazEspaña parón de seleccionesPróximo partido BarcelonaNoelia eutanasiaRosalíaTomás RonceroHarry Potter
instagramlinkedin

LA PERLA

Rocío Romano, el futuro de la portería

Es una de las guardametas más prometedoras de la Masia y suma 12 partidos con el filial esta temporada. Subió a entrenar con el primer equipo durante la ausencia de Cata Coll

Rocío Romano, guardameta del Barça B

Rocío Romano, guardameta del Barça B / Instagram / @xavvii._

Maria Tikas

Maria Tikas

En la tercera entrega de La Perla ponemos el foco en Rocío Romano (2007), una de las porteras con más proyección de la Masia. Este verano dio el salto definitivo al Barça B, aunque su relación con el filial viene de lejos.

Romano ya había tenido protagonismo con el segundo equipo en las últimas temporadas, especialmente tras la lesión de Txell Font. Debutó el 10 de diciembre de 2023. Desde entonces, el club siempre ha confiado en su progresión, en paralelo a su presencia habitual en las categorías inferiores de la selección española. Suma doce partidos esta temporada a las órdenes de Òscar Belis.

Portera de gran envergadura, destaca por la seguridad que transmite bajo palos. Fuerte en el uno contra uno, con buenos reflejos y personalidad en momentos clave, también ha demostrado ser una especialista en penaltis. Actuaciones como la firmada ante el Valencia esta temporada confirman su capacidad para sostener al equipo.

Noticias relacionadas y más

Además, cuando Cata Coll ha estado lesionada, ha entrenado con el primer equipo, alternando dinámica en algunas sesiones también con Ari Ayats. Experiencias que forman parte de su crecimiento. Rocío Romano avanza en silencio, pero con paso firme

TEMAS

  1. “No hay nadie mejor”: el aviso de Luis Enrique que sacude la Champions
  2. ¡Inaudito! El Comité de Competición perdona a Valverde y solo le cae un partido de sanción
  3. Real Madrid - Barça femenino, en directo hoy: alineaciones, horario y dónde ver el partido de cuartos de la Women's Champions League, en vivo
  4. Salah se pone libre en el mercado: los tres posibles destinos del egipcio
  5. Noelia, de 25 años, anuncia que recibirá la eutanasia este jueves: 'Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir
  6. Susana Guash, sobre la convocatoria de Joan Garcia: "Si llega a ir en septiembre hubiese sido recochineo"
  7. Willy Hernangómez, pitado en el Palau por la afición del Barça: 'El público es soberano
  8. Las impactantes imágenes del Spotify Camp Nou: ¡la tercera gradería casi está de pie!

Rocío Romano, el futuro de la portería

Rocío Romano, el futuro de la portería

Volta a Catalunya 2026, en directo: etapa 4 entre Mataró y Camprodon, en vivo

Volta a Catalunya 2026, en directo: etapa 4 entre Mataró y Camprodon, en vivo

La Costa Amalfitana española existe: así es Estellencs, el pueblo más bonito de Mallorca

La Costa Amalfitana española existe: así es Estellencs, el pueblo más bonito de Mallorca

La selección española entrena en Las Rozas antes del amistoso contra Serbia

Hugo Galdeano enamora y el Barça se clasifica para cuartos de LaLiga Futures

Hugo Galdeano enamora y el Barça se clasifica para cuartos de LaLiga Futures

Carlos Sainz y el golpe de realidad en Williams: "Este año ha sido un shock"

Carlos Sainz y el golpe de realidad en Williams: "Este año ha sido un shock"

Etapa 4 de la Volta a Catalunya 2026: nuevo recorrido entre Mataró y Camprodón tras la cancelación de Vallter, a qué hora y dónde ver hoy gratis por TV y en directo

Etapa 4 de la Volta a Catalunya 2026: nuevo recorrido entre Mataró y Camprodón tras la cancelación de Vallter, a qué hora y dónde ver hoy gratis por TV y en directo

Watanabe, presidente de Honda Racing, pone fecha a la resurrección de Aston Martin: "Si se aprueba, permitiría mejoras más significativas"

Watanabe, presidente de Honda Racing, pone fecha a la resurrección de Aston Martin: "Si se aprueba, permitiría mejoras más significativas"