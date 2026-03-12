FC Barcelona (F)
La Perla | Natalia Escot, la goleadora que empuja desde el filial
La atacante de 19 años lidera el Barça B y la Primera RFEF con 12 goles y 6 asistencias en 20 partidos, confirmándose como una de las grandes promesas de la cantera azulgrana
Estrenamos sección en la tribuna: La Perla, un guiño a Rosalía para poner nombre propio cada semana al talento que crece en la cantera del Barça femenino. Y empezamos con una jugadora que ya está llamando con fuerza a la puerta: Natalia Escot.
La atacante de Terrassa, de 19 años recién cumplidos, es la máxima goleadora del Barça B y también de Primera RFEF, la segunda categoría del fútbol español. Suma 12 goles y 6 asistencias en 20 partidos —los ha jugado todos— y se ha convertido en una pieza indiscutible para Óscar Belis en un filial que lidera la clasificación.
Extremo diestra, ambidiestra y también mediapunta cuando conviene, Escot destaca por su verticalidad, la lectura de los espacios y la visión para asistir a sus compañeras. Su fútbol combina atrevimiento y sacrificio, con una madurez que sorprende para su edad… y además tiene gol, como demuestran sus números esta temporada.
Su crecimiento no ha pasado desapercibido en el club. Ha entrenado en varias ocasiones con el primer equipo e incluso ha entrado en alguna convocatoria, aunque todavía espera su debut oficial. Termina contrato con el club azulgrana este verano.
Mientras tanto, sigue acumulando méritos en el filial y en las categorías inferiores de la selección española, donde es una fija en la sub-19 que aspira a disputar el próximo Europeo. La puerta aún no se ha abierto del todo. Pero Natalia Escot ya está llamando
