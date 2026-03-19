La Perla | Laia Cabetas, una personalidad que impacta

En la segunda entrega de La Perla ponemos el foco en Laia Cabetas (2009), una de esas jugadoras que no entiende de edades. Este fin de semana, en la victoria del Barça B ante el Atlético de Madrid B (2-0), dejó una actuación que confirma por qué su nombre empieza a sonar con fuerza.

Entró en el minuto 13 tras la lesión de Emilka Szymczak —que sufre una rotura de cruzado y a quien desde aquí le mandamos toda la fuerza— y asumió el reto con una naturalidad sorprendente. Con solo 16 años, firmó un partido de mucha personalidad, madurez y valentía, sin esconderse en ningún momento.

Centrocampista total, puede ocupar cualquiera de las tres posiciones del medio. Destaca por su inteligencia táctica, siempre bien colocada, con recorrido en ataque y llegada al área, pero también con un gran compromiso defensivo. Interpreta muy bien la presión tras pérdida y tiene esa energía constante que sostiene al equipo. Salvando las distancias, su perfil recuerda al de Serrajordi en funciones similares a las de Patri o Aitana.

Más allá de lo físico o lo técnico, hay un rasgo que la define: el carácter. Es extrovertida en el campo, con mando y presencia, aunque fuera de él es más tímida y reservada. Una dualidad que también habla de su madurez. Además, es habitual en las categorías inferiores de la selección española, donde sigue creciendo y sumando experiencia.

No es futbolista del filial, pero juega a las órdenes de Oscar Belis como si llevara años allí. Entiende el juego del Barça, se asocia con facilidad tanto en corto como en largo y sabe cuándo acelerar o pausar. En definitiva, sabe llevar la batuta. Laia Cabetas no espera su momento. Lo aprovecha cuando llega.