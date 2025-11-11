Pere Romeu: "Tres partidos en nueve días es una locura, pero estas pueden con todo"

Nueve días, tres partidos y mucho en juego. El Barça afronta un bloque que puede marcar la dinámica de su temporada: primero, el Leuven en Champions; el sábado, el Clásico en Montjuïc; y la próxima semana, el choque ante el Chelsea. Pere Romeu no esconde la exigencia, pero se muestra sereno y confiado.

“Tres partidos en nueve días es una locura, pero estas pueden con todo”, apuntó el técnico en la rueda de prensa previa. “Llegamos bien. Hicimos un buen partido contra el Depor, pudimos dar minutos y pudimos dar descansos. Es difícil pensar solo en el partido que viene con todo lo que tenemos, pero es lo que debemos hacer. Luego ya pensaremos en el Madrid”, añadió con firmeza.

El rival de este primer partido, el Leuven, es un equipo desconocido para las azulgranas, "porque no nos hemos enfrentado nunca a ellas, pero no es tan desconocido porque lo hemos analizado al detalle", apuntó Romeu. “Es un equipo joven, con energía, bastante agresivo y con fases defensivas muy presionantes. Hemos analizado bien cómo se mueven sin balón y tendremos que estar preparadas”.

El partido también puede servir para que jugadoras que vuelven de lesión sigan sumando minutos. “Pajor ya tuvo unos minutos el otro día. Tenemos una plantilla corta y todas las que están disponibles pueden jugar. Las vamos a necesitar.”

Preguntado por el cambio de escenarios entre el Estadi Johan Cruyff y Montjuïc, el técnico marcó diferencias: “Aquí sentimos a la afición muy cerca, es un campo que tenemos muy por la mano. El sábado, en Montjuïc, la ventaja es que podrá venir mucha gente, y cuanta más gente de nuestra banda, mejor.”

Nombres propios

Romeu también habló sobre la reciente salida de su segundo entrenador, Rafel Navarro: “Me alegro mucho por él. Es alguien que me ha ayudado muchísimo estos años y tiene ahora una gran oportunidad personal y profesional. Enric Lluch estará ahora a pie de campo y estamos buscando otra incorporación para una parcela concreta.”

Las lesiones en la posición de ‘9’ han obligado a ajustar plan de juego. “Si pierdes a Pajor, a Salma y en algunos momentos a Kika, es evidente que tienes que modificar cosas. Los rivales nos protegían más por dentro y eso nos obligó a mover estructuras.”

Uno de esos ajustes fue situar a Caroline Graham Hansen como referencia ofensiva ante el Depor. “Caro ha jugado muchas veces de falsa nueve o de doble punta con la selección. Es algo que ya pensaba hace tiempo y que si no hubiésemos tenido lesiones, igual no lo hubiese hecho. Pero el calendario y la plantilla nos obligan a encontrar alternativas y estoy muy contento con su rendimiento en punta el otro día"