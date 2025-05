Pere Romeu: "No tiraremos la temporada por 90 minutos"

Caras tristes. Llantos. Sobre todo de las más jóvenes. Mazazo duro el que se llevó el Barça Femenino en Lisboa. Final perdida ante un buen Arsenal en el primer año como técnico de Pere Romeu. El entrenador azulgrana cumplió la maldición de la primera final en el club barcelonista. Todos los técnicos, Lluís Cortés, Jonatan Giráldez y ahora él perdían su primera final de Champions al frente del banquillo azulgrana.

Costaba encontrar consuelo. Aitana, especialmente afectada, recibía el cariño de Mariona Caldentey. Tercera Champions seguida y cuarta en total para la balear. Tremendo. "Hoy no ha sido nuestro mejor día. Cuando en una final no estás a tu nivel ni entras bien al partido te entran las dudas. No hemos hecho una buena final", analizaba Romeu.

REIVINDICACIÓN

"Que la gente se quede sólo con este partido no justifica que no hayamos hecho una buena temporada. Por 90 minutos no echaremos la temporada. Lo volveremos a intentar", comentaba el técnico barcelonista, que añadía que "sabemos que el Arsenal es agresivo. Creíamos que podíamos tener superioridad, la cuestión era encontrarla. Nos ha costado encontrar a Aitana y a Graham".

"Nos falta la Copa. Será duro contra el Atlético, pero intentaremos llevar otro título a casa. La temporada no ha terminado", remataba.