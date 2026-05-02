Pere Romeu: “Tendremos que salir a morder desde el minuto uno como unas auténticas bestias"

Pere Romeu tiene claro qué partido espera en la vuelta de semifinales de Champions ante el Bayern. Después del empate en la ida en Múnich, donde el conjunto alemán sorprendió con un planteamiento conservador, el técnico azulgrana anticipa un guion parecido en el Spotify Camp Nou.

“Todo indica a que su planteamiento irá alineado a lo que ellos hicieron en la ida en su campo y con su gente”, explicó Romeu, que, aun así, evitó especular en exceso: “No estoy en la cabeza de su entrenador ni he estado presente en sus sesiones pre partido”. Lo que sí dejó claro es que el Barça ha trabajado específicamente ese escenario: “Sabemos lo que podemos hacer mejor, lo hemos entrenado durante la semana. Estoy convencido de que haremos un gran partido y tendremos más herramientas para atacar el bloque bajo que imagino que nos hará el Bayern”.

El técnico también puso en valor el trabajo de preparación realizado durante la semana, aunque lanzó una reflexión clara sobre los límites del control en el fútbol: “Tenerlo todo controlado es imposible, si alguien te dice esto, te está engañando. Lo que da convicción y seguridad al equipo es controlar el mayor número de cosas posibles. Hemos tenido una semana para preparar todo este control que nos gustaría tener”.

En clave de alineación, el entrenador confirmó una noticia importante: Aitana Bonmatí estará en la convocatoria. Sin embargo, no quiso dar pistas sobre el once: “Lo tengo decidido. Respecto a preguntas más individuales, esperaréis a mañana a ver con qué once me decanto”.

El factor emocional

Más allá de lo táctico, Romeu también puso el foco en el factor emocional. El técnico se mostró especialmente ilusionado por el ambiente que se espera en el estadio: “Estoy muy ilusionado con el día de mañana. Las recibidas que hemos tenido en el Spotify Camp Nou han sido brutales”. En ese sentido, subrayó la diferencia de contexto respecto al clásico de hace un mes y elevó el tono competitivo del mensaje: “El contexto es diferente. Imagínate con un marcador igualado. Mañana tenemos que salir a morder desde el minuto uno como unas auténticas bestias”.

El técnico confía en que la afición vuelva a jugar un papel clave: “La gente será un plus, tiene que ser la jugadora número 12”. Y recordó, como ya hizo el vestuario, experiencias recientes que refuerzan esa idea: “El día de Bilbao fue espectacular y te pone la piel de gallina. Ver la recibida al llegar al estadio es algo importantísimo que nos dará un plus que, si lo sabemos gestionar, nos hará hacer un grandísimo partido”