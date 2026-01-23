Pere Romeu: "Lo táctico y lo emocional jugarán el mismo papel en la final"

Pere Romeu afronta la final de la Supercopa con la convicción de que será un duelo exigente y muy igualado. El técnico del Barça espera “una final competida” en la que “lo táctico y lo emocional van a jugar el mismo papel”, con dos equipos que llegan en un gran momento de forma y con la ambición intacta.

Romeu no descarta que el partido tenga similitudes con el Clásico disputado en Montjuïc en octubre, aunque advierte que el Real Madrid “ha cambiado cosas” en su juego. En ese sentido, destacó la evolución de Linda Caicedo, a quien ve ahora con mayor presencia entre líneas y capacidad para marcar diferencias durante el partido. “En Montjuïc fuimos superiores en muchas fases, pero el resultado se decidió al final. Los dos equipos tuvimos muchas ocasiones e hicimos un gran partido”, recordó, anticipando un nuevo duelo muy ajustado.

La rivalidad es evidente, pero el entrenador azulgrana quiso poner el foco en la identidad de su equipo. Aseguró que el Barça “quiere ganar todos los partidos, juegue contra quien juegue”, y subrayó la humildad como una de sus señas. “Es el Madrid y hay una rivalidad clara, pero es una final por un título”, insistió, convencido de que la motivación será máxima sin perder la esencia.

A nivel personal, Romeu afronta la Supercopa con más experiencia que hace un año, cuando levantó su primer título como entrenador. “Con más partidos dirigidos tomas decisiones con más facilidad”, explicó, manteniendo intacta la ilusión por un partido que puede marcar el inicio del curso a nivel de trofeos.

Preguntado por la sanción a Kika Nazareth y por posibles factores externos, el técnico fue claro: su única preocupación es el fútbol. “Si al acabar hablamos de lo bien que hemos jugado, será que hemos visto un partido justo”, afirmó, dejando al margen cualquier polémica.

En su análisis del Real Madrid, Romeu destacó la capacidad del rival para presionar alto y replegar con orden, así como la calidad individual de futbolistas como Weir, Linda Caicedo o Eva Navarro. “Es un buen equipo y juegan bien, pero nosotras vamos a intentar llevar el partido a nuestro terreno”, concluyó, convencido de que si el Barça impone su juego estará más cerca de merecer la victoria