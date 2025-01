Pere Romeu se somete al test de SPORT: sobre Deco, Pep Guardiola y C. Tangana

Pere Romeu (Barcelona, 1993) afronta su primer título como primer entrenador del FC Barcelona en esta semana de Supercopa. El primer paso, la semifinal contra el Atlético (miércoles, 22 de enero, 19.00h).

El técnico azulgrana atiende a SPORT en una entrevista, disponible este lunes en las ediciones digital y física, para hablar sobre sus primeros meses en el banquillo y lo que viene a partir de ahora, que es cuando por fin empieza lo bueno.

Antes, un pequeño aperitivo. El test para conocer su lado más personal, con diez preguntas rápidas y diez respustas cortas. ¿Ídolo de infancia? ¿Qué centrocampista tiene cosas de él? ¿Un lugar en el que perderse? Ahí va:

¿Mejor recuerdo futbolístico? Como aficionado, el gol de Iniesta en Stamford Bridge, estaba en casa y me acuerdo perfectamente ¿Ídolo de infancia? Deco ¿Entrenador o entrenadora en activo que admires? Pep Guardiola ¿Qué centrocampista crees que tiene cosas de ti? Te he dicho antes Deco porque yo la pisaba bastante como hacía él jugando, y a nivel de comparación, Deco estaba aquí, en lo más alto, y yo aquí [ríe] ¿Un personaje famoso con el que te tomarías un café? C. Tangana es uno ¿Un hobby? El cine, la música, el arte ¿Una canción en bucle ahora? Hay un álbum nuevo de un rapero que se llama Hoke que me gusta mucho ¿Una película o serie? La última de Bayona, La sociedad de la nieve, me impactó y me gustó mucho ¿Un lugar en el que perderse? Roma ¿Algo que la gente no sepa de ti? Soy detallista, perfeccionista, me gusta la gastronomía, me gusta comer y cenar bien y el buen vino

Bonus track: ¿Un lema de vida? No tengo un lema como tal, pero sí soy una persona que me gusta disfrutar de las cosas, intento no sufrirlas y disfrutarlas