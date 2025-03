Pere Romeu: "Siempre salimos con un plus extra en un Clásico"

Pere Romeu destacó la actuación de su equipo para este tipo de encuentros en la rueda de prensa después del clásico: “Los preparamos como partidos de maximísima exigencia, tienen muy buenas jugadoras, han mejorado su juego y tienen fondo de armario muy bueno. Pero nosotras queremos dominar y siempre salimos con un plus extra en un Clásico como el de hoy. Hemos sido eficientes”.

El terreno de juego fue un condicionante importante en el encuentro. Durante la primera parte llovió muchísimo sobre el Alfredo Di Stéfano y las jugadoras azulgranas lo sufrieron: “La lluvia condiciona, pero a los dos equipos. Ha sido un partido de adaptación, a los espacios y al tipo de juego que se podía hacer en las condiciones que teníamos. En la segunda parte ha sido un poco de intentar atacar en profundidad y buscar en largo”, explicó el técnico.

El entrenador local, Alberto Toril, terminó el encuentro cuestionado por su propia afición que terminó cantando “Toril, dimisión”. Romeu lo apoyó en rueda de prensa pese a su pique en el encuentro: “No me gustan absolutamente nada, soy parte de la profesión y no me gusta. Cuanto menos lo hablas incluso mejor, porque queda apartado y como una anécdota. Le deseo lo mejor, es un gran tipo y muy educado”.

Salma Paralluelo fue, junto con Pajor, la gran protagonista del encuentro con un doblete en la primera parte. La aragonesa fue clave en el esquema de su entrenador que la elogió tras el partido: "Estoy supercontento con ella, estuvo unos meses trabajando muy duro, haciendo doble sesión durante muchos días, para intentar jugar sin molestias en general, lo está consiguiendo. Es una jugadora increíble, estamos viendo una versión suya muy buena. Viene un tramo importante en el que será importante seguro".