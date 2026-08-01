Pere Romeu reúne al vestuario: "Seguimos siendo el equipo a batir"

Antes de que el balón echara a rodar sobre el césped de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, Pere Romeu quiso reunir a toda la plantilla. También a Aitana Bonmatí y Laia Aleixandri, que continúan trabajando al margen mientras avanzan en sus respectivos procesos de recuperación. El primer entrenamiento conjunto de la pretemporada, el viernes, comenzó con una charla del técnico azulgrana, un mensaje de confianza dirigido a un grupo que vuelve a afrontar un verano de cambios importantes.

El escenario guarda similitudes con el del verano pasado. Entonces, las salidas de varias futbolistas relevantes generaron dudas sobre la capacidad del Barça para seguir dominando el fútbol europeo. Sin embargo, la respuesta llegó sobre el césped: el conjunto azulgrana firmó una temporada histórica, conquistó la Champions League y levantó un nuevo póker de títulos. Este verano, el contexto vuelve a ser exigente. El equipo inicia una nueva etapa tras las marchas de Alexia Putellas, Mapi León, Ona Batlle y Salma Paralluelo. Con ese escenario, Romeu quiso dejar claro desde el primer día cuál es la mentalidad con la que afronta el nuevo curso.

El entrenador transmitió un mensaje de máxima ambición al vestuario. Lejos de hablar de transición o reconstrucción, insistió en que el Barça sigue siendo el rival al que todos quieren derrotar y que el objetivo vuelve a ser pelear por todos los títulos: "Así lo digo, así lo siento y así de motivado estoy para esta temporada. Seguimos siendo el equipo a batir. Nos tenemos que volver a preparar para ganarlo absolutamente todo. Yo, como entrenador, estoy 100% convencido de que así puede ser". Uno de los conceptos que más repitió Romeu durante la charla fue la necesidad de mantener la calma y afrontar el proceso con paciencia: "No obsesionarnos, prepararnos".

El técnico recordó que la temporada será larga, que habrá momentos mejores y peores y que todas las futbolistas tendrán oportunidades a lo largo del curso, aunque pidió no querer acelerar los tiempos. "Todo el mundo va a tener oportunidades. Pero calma, tened paciencia y no queráis acelerar pasos". Un mensaje especialmente dirigido a una plantilla rejuvenecida y con varias futbolistas llamadas a asumir un mayor protagonismo esta temporada.

La fuerza del colectivo

Romeu también quiso poner el foco en una de las señas de identidad del equipo durante los últimos años: la fortaleza del grupo por encima de las individualidades. "Tendremos picos mejores, tendremos picos peores. Y todos los sobrepondremos como equipo". Y apeló a seguir manteniendo aquellas pequeñas cosas que, en su opinión, han convertido al Barça en el gran referente del fútbol femenino. "Tenemos que seguir con estas pequeñas cosas que nos definen: equipo competitivo, equipo enérgico, equipo con ganas de dar un paso adelante. Muchas de vosotras, como futbolistas, lo vais a dar. Si esto lo conseguimos, vamos a seguir siendo el equipo referente en el mundo como lo somos".

El mensaje con el que arrancó la pretemporada resume también la filosofía con la que el Barça afronta el nuevo curso. El verano pasado las dudas acabaron transformándose en una temporada para la historia. Este año, pese a las importantes salidas, el objetivo no cambia. Pere Romeu quiso dejarlo claro desde el primer día: el Barça sigue considerándose el equipo a batir y volverá a preparar el asalto a todos los títulos