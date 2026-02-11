Pere Romeu recupera a Alexia y sube a otra promesa de la cantera

El Barça ya tiene la mirada puesta en el compromiso de Liga de este sábado ante el Eibar en el Johan Cruyff. Tras imponerse al Real Madrid el jueves en la Copa y sellar el pase a semifinales, y después de sumar el domingo un nuevo triunfo frente al DUX Logroño en Las Gaunas, el equipo azulgrana ya trabaja con una noticia especialmente positiva: la vuelta de Alexia Putellas.

La capitana no viajó a Logroño debido a una contusión en el cuádriceps de la pierna izquierda, pero este jueves volvió a ejercitarse con el grupo a las órdenes de Pere Romeu. También entrenaron con normalidad Irene Paredes y Marta Torrejón, que tampoco estuvieron en Las Gaunas por motivos personales.

Otra de las novedades de la sesión fue la presencia de Noa Jiménez, defensa de 17 años del filial, que trabajó con el primer equipo junto a las habituales Carla Julià, Martine Fenger, Laia Martret y la debutante María Llorella. Futbolista polivalente, puede actuar en las cuatro posiciones de la línea defensiva e incluso como extremo, un perfil que encaja con la versatilidad que busca el técnico con tantas bajas en la zaga. En el club destacan su potencial y su capacidad para adaptarse a diferentes roles.

En la enfermería continúan Laia Aleixandri y Aitana Bonmatí, ambas bajas de larga duración, mientras que Mapi León sigue recuperándose de su lesión de tobillo, sin un plazo concreto para su regreso. Con la vuelta de Alexia y la apuesta por el talento joven, el Barça prepara el duelo ante el Eibar con el objetivo de mantener el pulso firme en la Liga y seguir creciendo tras una semana redonda en resultados