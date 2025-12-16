Pere Romeu: “Queremos quedar lo más arriba posible porque este equipo siempre compite para ser el primero”

El entrenador del FC Barcelona, Pere Romeu, compareció en la previa del último partido de la fase de liga de la Champions con un mensaje claro: el Barça no se conforma. Pese a tener la clasificación prácticamente asegurada, el técnico insistió en que el objetivo es cerrar la liguilla en lo más alto. “Siempre que hay una clasificación, este equipo quiere quedar lo más arriba posible. Es algo que nos motiva e ilusiona”, afirmó.

Romeu puso en valor el rendimiento del equipo en un formato nuevo. “Es la primera vez que jugamos una liguilla así y lo estamos haciendo muy bien. Esperamos culminarlo mañana y quedar lo más arriba posible”, añadió, destacando la mentalidad competitiva del grupo incluso en un contexto favorable.

El técnico también explicó, ante el interés de la prensa francesa, cómo el equipo ha mantenido su nivel pese a las salidas del último verano y las bajas actuales. “Seguimos siendo un equipo muy competitivo y tenemos grandísimas jugadoras”, señaló, antes de subrayar el papel de las jóvenes. “Esta temporada hay futbolistas jóvenes que nos están ayudando mucho con minutos de muchísima calidad. Las jugadoras con más experiencia están siendo clave para su integración y estamos creciendo como equipo”.

En ese sentido, Romeu quiso dejar claro que la edad no es un factor determinante. “No es una cuestión de edad, sino de calidad, talento, ambición y compromiso. Cuando las jóvenes juegan, aportan mucho, hacen que el equipo juegue mejor y transmiten una energía muy positiva”, explicó. Y también valoró el buen momento del fútbol español en Europa. “Real Madrid y Atlético están haciendo una gran fase de liga. Son equipos punteros de nuestra competición y los tres estamos firmando una gran Champions, lo que indica que hay mucho nivel”, apuntó.

Serrajordi: "He trabajado mucho para jugar fácil"

Junto a él compareció Clara Serrajordi, que vive un año de ensueño y un momento especial tras ganar protagonismo en las últimas semanas. “Es súper especial porque es mi primera rueda de prensa, representando al equipo”, confesó. La centrocampista hizo balance de su evolución en el primer equipo.

“He mejorado en muchos aspectos, sobre todo en girar el juego y jugar fácil, que es donde más esfuerzo he dedicado”, explicó. Ambiciosa, dejó claro su mensaje: “Todos los minutos que me den los voy a aprovechar al máximo”. Como el resto del equipo, tampoco escondió el objetivo: “Queremos ganar este partido porque queremos estar en lo más alto de la clasificación”