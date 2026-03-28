Pere Romeu: “Puedes hacer muy bien tu trabajo, pero sin hambre no sirve de nada”

Pere Romeu rebajó cualquier euforia tras el 2-6 en el Alfredo Di Stéfano y avisó que el segundo clásico de esta maratón será “un partido distinto”. El técnico del Barça insistió en que, pese al contundente resultado, el equipo tiene aspectos a corregir y que el crecimiento pasa precisamente por ese análisis continuo: “Hicimos muchas cosas muy bien y otras no tanto que debemos mejorar”.

En este sentido, puso el foco en dos situaciones concretas detectadas en el último duelo. Por un lado, la gestión tras pérdida, especialmente en acciones de ataque mal finalizadas que pueden derivar en contragolpes peligrosos del rival. “Si no finalizamos bien, podemos sufrir porque son jugadas difíciles de controlar”, explicó, recordando el segundo gol de Linda Caicedo encajado. Por otro, la necesidad de frenar el inicio rápido del juego rival desde portería, evitando que puedan salir con ventaja.

Romeu también subrayó que enfrentarse tres veces seguidas al mismo rival permite ajustar detalles: “Analizas lo vivido y recolocas piezas en función de lo que quieres mejorar”. Aun así, evitó especular sobre posibles cambios tácticos del Madrid y aseguró que su equipo está preparado “para adaptarse a cualquier contexto”.

De cara al duelo liguero, el entrenador fue claro: “Si ganamos, no estará cerrada la Liga, pero será un paso muy grande”. Una ventaja que permitiría gestionar mejor las cargas en un calendario exigente, con la Champions y la final de Copa en el horizonte.

En cuanto al estado de la plantilla, confirmó que Mapi León, Irene Paredes y Kika Nazareth están “100% disponibles”. También avanzó que introducirá rotaciones: “Algún cambio habrá, pero no diré cuántos ni cuáles”.

Más allá de lo táctico, Romeu puso en valor el hambre competitiva del grupo, una de las claves del éxito sostenido del equipo: “Puedes hacer muy bien tu trabajo, pero sin hambre no sirve de nada”. Una mentalidad que, según él, explica la ambición de un vestuario que, pese a llevar años ganando, sigue afrontando cada reto como si fuera el primero