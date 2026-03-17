Pere Romeu se pronuncia sobre su futuro y celebra la continuidad de Laporta

El Barça se juega este miércoles en el Johan Cruyff el billete para la final de la Copa de la Reina tras el 0-0 de la ida ante el Badalona, un partido que dejó todo abierto para la vuelta. Pere Romeu compareció en rueda de prensa en la previa del encuentro y se mostró convencido de que su equipo responderá ante su afición.

El técnico azulgrana reconoció que el equipo ha analizado con detalle el primer partido de la eliminatoria y cree que el resultado estuvo marcado, sobre todo, por la falta de acierto en los metros finales. “Somos muy resultadistas. Es el segundo partido de la temporada que nos quedamos sin marcar. El Badalona hizo un gran partido, sin duda, pero nosotros erramos mucho en los metros finales, no solo en los tiros, también en el último centro o el último pase”, explicó.

Romeu destacó que el rival defendió muy bien con la línea adelantada, lo que provocó varias situaciones de fuera de juego, y aseguró que durante estos días han trabajado para corregir esos detalles. “Son situaciones que acostumbramos a fallar poco y nos las encontramos. Hemos analizado el partido detalladamente y hoy hemos hecho una presentación del partido que queremos hacer mañana, corrigiendo algunas cosas y buscando girar algo más el juego, algo que eché en falta en la ida”, añadió.

Pese al empate sin goles en Badalona, el entrenador azulgrana se mostró optimista de cara al encuentro en casa. “Mañana aquí, con nuestra gente, estoy convencido de que haremos un buen partido. Este equipo siempre tiene hambre y ambición. Si hubiéramos materializado las ocasiones que tuvimos en la ida, no estaríamos hablando de la importancia del partido de mañana”, afirmó. “Sabemos que es entre semana y que es un horario tardío, pero esperamos que venga el mayor número de aficionados posible. Para nosotros son un apoyo incondicional y una motivación imprescindible cuando jugamos en casa. Necesitamos a nuestra jugadora número 12”, subrayó.

El técnico también valoró el hecho de que, tras el gol de Marta Torrejón en Riazor, todas las jugadoras de campo del Barça hayan marcado al menos un gol esta temporada. “Es algo importante, que habla muy bien del equipo. Todas tienen oportunidades para brillar y sacar rendimiento. Somos un equipo que ataca mucho y nuestras defensas juegan en alturas muy altas, por eso también pueden asistir y marcar”, señaló.

Actualidad institucional

Más allá del partido, la rueda de prensa estuvo marcada por la actualidad institucional del club. El presidente electo, Joan Laporta, visitó al equipo tras el entrenamiento para trasladarles su apoyo después de ganar las elecciones del pasado domingo. “Ha venido a mostrarnos la ilusión que tiene por seguir presidiendo el club y a decirnos que seguimos siendo un pilar fundamental. Nos ha transmitido lo contento y feliz que está. Esperamos que sean cinco años de muchos éxitos para el club y especialmente para el femenino”, explicó Romeu.

El entrenador también valoró positivamente la idea planteada por Laporta en RAC1 de ampliar la capacidad del Estadi Johan Cruyff hasta los 16.000 espectadores. “Sería muy positivo para nosotros. Aquí nos sentimos muy bien, muy cómodos, y tenemos una gran respuesta de la afición en cada partido. Todo lo que sea ampliar para que puedan venir más socios y aficionados será positivo”, afirmó.

Preguntado por su futuro, ya que finaliza contrato el próximo 30 de junio, Romeu aseguró tras conocer que el proyecto seguirá en manos de Laporta y de Xavi Puig que su prioridad ahora mismo es el tramo decisivo de la temporada, aunque reconoció que ambas partes están satisfechas. “Estoy centrado en lo que hay ahora. Tenemos un tramo de temporada muy exigente. Yo aquí estoy muy a gusto, muy contento, y tengo entendido que el club también lo está conmigo. Hablaremos en las próximas semanas, pero ahora mismo estoy centrado exclusivamente en que el equipo siga ganando y compitiendo hasta el final”, concluyó