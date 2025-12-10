Pere Romeu: “La primera parte rozó la perfección; en la segunda perdimos el control”

Pere Romeu salió del Johan Cruyff satisfecho por el resultado, pero con la mirada crítica que le exige el nivel del Barça. El técnico explicó con claridad dónde estuvo la diferencia entre una parte y otra: “La principal diferencia entre primera y segunda parte es que los pases en la primera nos aproximaban al gol. En la segunda hemos tenido muchas más pérdidas. Estas pérdidas nos llevan a contras del rival. Tras el descanso no nos hemos sentido suficientemente enchufadas, aunque luego nos hemos rehecho, pero me hubiese gustado salir como en la primera parte, que ha rozado la perfección".

El entrenador también valoró el penalti fallado por Alexia, restándole dramatismo y poniendo el foco en el proceso: “Cuanto más tiras, más opciones tienes de fallarlo. Es lo único que puedo decir. No me preocupa en exceso. Seguiremos trabajando para que quien chute lo haga con confianza y bien, que también haya alternativas y seguiremos analizando qué es lo mejor".

Romeu insistió varias veces en la idea del control, un concepto que considera irrenunciable para el equipo: “Este resultado tiene un valor altísimo. Hoy hemos brillado una parte del partido; en la otra me hubiese gustado tener más control.” Y desarrolló esa idea: “Creo que el fútbol, cuanto más te acercas a portería rival, más difícil es. Lo que no me gusta es perder balones sencillos. Sé que hay fatiga, soy consciente, pero me hubiese gustado tener más control".

Aprendizaje

Sobre el ritmo del encuentro, fue igual de contundente. “No nos conviene un partido de ida y vuelta. Nos conviene un partido pausado, con calma, de mucho pase. En la segunda parte lo hemos intentado pero con muchas pérdidas, y eso nos ha llevado a un correcalles que no me gusta nada".

Aun así, quiso ver el aprendizaje detrás del sufrimiento: “Mejor que pase hoy, que ganas el partido, y no en otro contexto en el que no lo ganas. Sabemos la excelencia que buscamos en este equipo y de la excelencia de la que venimos. Tenemos que ser excelentes siempre. Si te despistas un momento, el rival va más rápido. Tenemos que evitar que esto vuelva a suceder y corregir".

Romeu cerró con un elogio a Serrajordi, una de las protagonistas del partido: “Muy contento con el partido que ha hecho, como el otro día contra el Tenerife. Buenísimo. El otro día la cambié porque tenía amarilla; hoy, porque vienen muchos partidos y hay que dosificarla. Ha tenido acciones muy buenas, ofensivas y defensivas. Está en una línea muy positiva"