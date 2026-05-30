Pere Romeu pide un paso adelante

El Barça cerrará este domingo la temporada de la Liga F ante el Madrid CFF en Fuenlabrada. Será el último partido de un curso histórico, culminado con cuatro títulos, pero también el final de una etapa marcada por despedidas muy dolorosas dentro del vestuario azulgrana. Pere Romeu compareció ante los medios en la previa del encuentro y admitió que el equipo vive días emocionalmente intensos.

“Hay un cúmulo de emociones: ganas y celebras, pero hay jugadoras importantes que se van. Nosotros, a seguir adelante y confeccionando una plantilla competitiva”, reconoció el técnico azulgrana.

Las salidas de Alexia Putellas, Mapi León y Ona Batlle obligarán al Barça a reconstruirse de nuevo. Romeu explicó que él intentó convencerlas para continuar, aunque finalmente respetaron su decisión.

“Intenté convencerlas para seguir, lo hemos dado todo. Son libres para tomar las decisiones que consideren, pero lo hemos intentado”, afirmó. "Cada una tiene un contexto diferente".

Especialmente emotiva fue el miércoles la despedida de Alexia, una de las grandes referentes de la historia del club y que no viaja a Madrid porque quería que su último partido fuera en casa. Romeu no escatimó elogios hacia la capitana y dejó claro el vacío que deja dentro del equipo.

“Es una futbolista ‘10’, una persona ‘10’ y una líder”, aseguró. Y añadió: “Habrá gente que tendrá que dar un paso adelante y el tiempo lo pondrá todo en su sitio. Gente del equipo cogerá protagonismo y liderazgo, en eso estaremos”.

Pese a las bajas sensibles, el entrenador insiste en que el reto del Barça seguirá siendo mantenerse en la élite. Aunque también admite la enorme dificultad de repetir una temporada tan dominante.

“Nos tendremos que preparar para seguir compitiendo y luchando por todo. Repetirlo me parece que son palabras mayores”, avisó.

A nivel colectivo, Romeu considera que el equipo ha sabido mantener su esencia durante todo el curso, incluso en escenarios de máxima exigencia.

“De lo que más satisfecho estoy es de haber mantenido una identidad de juego y de haber sabido competir en todos los escenarios. Lo que siempre quiero es sentimiento de equipo, de unión, que el equipo sea una”.

También habló sobre el futuro de Marta Torrejón y Salma Paralluelo, dos nombres, como el suyo, todavía pendientes de resolver de cara a la próxima temporada. “Son jugadoras que quiero, quiero a las dos y todo lo que esté en mi mano para que sigan lo haré. De momento están aquí”