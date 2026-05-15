Pere Romeu: “Si pensamos en lo que viene, nos alejamos del presente”

El Barça ya está en modo final. O, mejor dicho, en modo finales. Pero en la víspera de la Copa de la Reina ante el Atlético de Madrid, Pere Romeu quiso dejar claro cuál es la prioridad: “Si queremos centrarnos en lo que viene, nos alejamos del presente”. El técnico azulgrana pidió máxima concentración para el duelo de este sábado en el Estadio de Gran Canaria y recordó que al equipo le define precisamente “no dar las cosas por hechas”.

El entrenador del Barça aseguró que espera un partido “impecable” de las suyas para levantar el título y destacó el respeto que tienen por el conjunto rojiblanco. “Es un equipo agresivo sin balón, con muy buenas jugadoras, con historia y que compite muy bien”, afirmó. Romeu analizó también el cambio del Atlético desde la llegada de José Herrera al banquillo, subrayando que ahora es un equipo “más fuerte en bloque bajo” y peligroso al espacio gracias a la velocidad de sus atacantes. “Me imagino un Atlético fuerte en fase defensiva, buscando la contra. Nosotras tendremos que ser agresivas en la presión alta”, explicó.

El técnico azulgrana insistió en la importancia de gestionar las emociones en una final. “Los primeros cinco minutos no deberían condicionarnos”, apuntó, convencido de que el Barça deberá mostrar madurez durante los 90 minutos. Además, confirmó que Aitana Bonmatí está plenamente disponible tras haber ido entrando poco a poco después de cinco meses fuera y un regreso reciente. También valoró el gran momento de Salma Paralluelo, aunque evitó compararla con Claudia Pina: “Son perfiles distintos”. Romeu celebró además el crecimiento del fútbol femenino y el apoyo que siente el equipo allá donde juega: “Esperemos que mañana la gente disfrute de una buena final”.

Torrejón, ambición intacta

También compareció Marta Torrejón, una de las grandes veteranas del vestuario azulgrana, que afronta la final con la misma ilusión que la primera. La defensora aseguró que el equipo llega “en muy buen momento” y reconoció que esta Copa puede servir también como preparación ideal para la final de la Champions de la próxima semana. “Son semanas especiales, con un nerviosismo especial”, confesó. Aun así, dejó claro que toda la atención está puesta en el Atlético: “Ellas van a ir a ganar el título de la temporada y nosotras queremos revalidarlo”.

A sus 36 años y con la posibilidad de conquistar su 13ª Copa de la Reina, Torrejón evitó mirar atrás pese a su impresionante palmarés. “Me esperaré a colgar las botas para echar la mirada atrás”, afirmó. La segunda capitana del Barça puso en valor la evolución del fútbol femenino en España y el impacto que ha tenido el crecimiento del club azulgrana en las nuevas generaciones. “Muchas niñas y niños ahora tienen referentes como Alexia o Aitana”, destacó. Y aunque admite que nunca imaginó una trayectoria tan exitosa, sí cree que el crecimiento del Barça responde al trabajo y a la apuesta del club: “Este equipo no para. La ambición sigue intacta”