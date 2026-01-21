Pere Romeu: "No se puede pedir explicaciones a según qué árbitras"

Pere Romeu compareció tras la clasificación del Barça para la final de la Supercopa visiblemente satisfecho por la reacción del equipo y muy crítico con la expulsión de Kika Nazareth, una acción que marcó el desarrollo del partido. El técnico azulgrana puso en valor el mérito de su equipo al competir toda la segunda parte en inferioridad numérica. “No sé el porcentaje de posesión del segundo tiempo, pero conseguir que con diez jugadoras no te lleguen tiene mucho mérito”, subrayó, convencido de que el Barça firmó “un partido muy completo”.

Romeu explicó que los primeros compases fueron especialmente exigentes. “Ellas nos cerraron bien la zona del centro del campo, defendieron con un bloque muy sólido y se encontraron con el penalti”, analizó. A partir de ahí, destacó la capacidad de reacción del equipo. “Dimos un paso adelante en querer acercarnos al área y el segundo tiempo, con una jugadora menos y ante un equipo tan enérgico como el Athletic, creo que fue muy bueno”, insistió. “Estoy muy contento con la reacción, con el pase a la final y con los 90 minutos que hemos jugado”.

El técnico fue especialmente contundente al valorar la expulsión de Kika tras la revisión del VAR, solicitada en varias ocasiones desde el banquillo rival. “Cada equipo hace lo que cree para tratar de ganar el partido, porque esto va de ganar”, afirmó, antes de dejar clara su postura. “La acción de Kika no me parece roja. Y no lo digo porque sea jugadora del Barça, sino porque el fútbol es un deporte de contacto”. Romeu explicó que la portuguesa no ve a la defensora rival en ningún momento. “No tiene nada que ver dar un golpe conscientemente con no tener a la jugadora en tu campo visual”, añadió.

Además, lamentó la falta de explicaciones por parte del arbitraje. “No me han dado ninguna. Si pides explicaciones, se alteran, se ponen nerviosas y no terminan de escucharte. Así que no se puede pedir explicaciones a según qué árbitras”, concluyó.

Pensando ya en la final, Romeu sonrió cuando se le preguntó si motivaba más jugarla o ganarla ante el Real Madrid. “La segunda”, reconoció. “Jugar contra el Madrid siempre nos exige una buena versión. Su partido en Montjuïc esta temporada me gustó mucho, aunque al final nos fuimos en el marcador. Será una gran final y llegamos preparadas para ganarla”