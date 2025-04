Pere Romeu: "El partido de vuelta será una guerra"

Pere Romeu no pudo ocultar su satisfacción tras la goleada del Barça ante el Chelsea. Un 4-1 que pareció lejano durante muchos minutos, pero que el equipo logró tras una recta final espectacular.

El técnico compareció ante los medios satisfecho con sus jugadoras pero también con ganas de enviar un mensaje de prudencia porque todavía queda la vuelta. Para Romeu la final de la Champions todavía está lejos.

"Aún no hay nada sentenciado, el partido de vuelta será una guerra y ya estamos preparadas para ello", empezó diciendo. "Desde hoy se está jugando el partido de vuelta, porque no podemos permitirnos bajar la concentración y ya empezamos a analizar qué partido nos podemos esperar de vuelta".

En este sentido, recordó: "tenemos el ejemplo reciente de su eliminatoria contra el City, que hacen una cosa en la ida y algo muy diferente en la vuelta".

Romeu también explicó el plan de partido y cómo tenían pensado hacer daño al Chelsea. "Aunque saliéramos con tres delanteras profundas queríamos un partido de tener mucha pausa en el inicio. Llegar bien a las jugadoras entre líneas; en este caso, Alexia y Aitana y desde ahí intentar buscar últimas pasadas", destacó.

"Queríamos un partido de intentar genera ocasiones desde el inicio porque jugábamos en casa y con nuestra afición. Y teníamos claro que queríamos cerrar con cuatro mediocampistas. Estoy muy contento con mi equipo", apuntó. "Los partidos europeos donde los rivales se abren más, permite que explotemos mejor nuestras virtudes".

Romeu también se refirió a la lesión de Mapi León que tuvo que ser sustituida por problemas musculares. "Tiene una pequeña molestia en el muslo. Entre mañana y pasado tendremos más noticias. No era una molestia muy grande así de primeras pero, hasta que no se haga las pruebas, no habrá más noticias".

La felicidad de Alexia

Alexia Putellas fue una de las grandes protagonistas del encuentro. A pesar de fallar un penalti, se rehizo con un encuentro muy completo y una de las jugadas del encuentro: una asistencia de tacón asombrosa. Tras el partido explicó sus sensaciones: "Es una diferencia de tres goles en una semifinal así que supongo que todo el mundo lo hubiera firmado al inicio del partido. Hoy contentas, mañana recuperar y, a partir del martes, pensar en jugar la vuelta como si este partido no existiera", señaló.

Alexia también explicó cómo vivió el penalti fallado en la primera mitad: "Evidentemente es un error fallar un penalti. Lo acepto pero era el muy temprano y no podía permitir que la frustración me afectara durante todo el partido. La responsabilidad que tenía con mis compañeros era volver a dar mi mejor versión al servicio del equipo. Creo que mentalmente llevó muchos años jugando y lo he conseguido".

Irene Paredes, por su parte, también se mostró encantada con la actuación del equipo. "Teníamos un plan de partido y ha salido a la perfección. Hemos ido adelante y ahora queremos ganar el partido de vuelta también. ¿El gol? Se intenta aportar siempre, pero cada una ha hecho su rol a la perfección. Estamos todas muy contentas".