Pere Romeu: “Es el partido más complicado que tenemos contra el Madrid”

Pere Romeu avisó de la máxima dificultad del Clásico de este jueves en los cuartos de final de la Copa frente al Real Madrid. Un duelo a vida o muerte, en su estadio, y con dos equipos que se conocen cada vez más tras una sucesión de enfrentamientos recientes. “Es muy posible que sea el partido más complicado que tenemos contra el Madrid, seguro. Jugamos en su estadio, es una eliminatoria a partido único y ellas han ido modificando cosas cuando nos hemos enfrentado”, explicó el técnico del FC Barcelona.

El entrenador azulgrana comparó el escenario con la reciente final de la Supercopa y subrayó la necesidad de ajustar matices. “Del partido en Montjuïc a la final de la Supercopa hacen unas pequeñas modificaciones a nivel defensivo que a nosotras nos implica hacer unas pequeñas modificaciones en ataque para superar esa presión alta”, señaló.

En ese sentido, puso el foco en la toma de decisiones con balón ante un rival exigente. “No quiero renunciar a tener que jugar para atrás si el juego te lleva a eso, pero si encontramos alguna jugadora orientada en tiempo y espacio para poder jugar hacia adelante, es importante hacerlo contra el Real Madrid, porque tiene buena presión alta e implica a muchas jugadoras a la hora de ir hacia adelante”.

Uno de tantos clásicos

Romeu insistió en que el crecimiento del rival obliga al Barça a mostrar su mejor versión. “Cada día el duelo Barça-Madrid se va igualando, ellas van haciendo cosas mejor que nos hacen sacar una buena versión por nuestra parte. Tenemos que hacer las cosas como las venimos haciendo, un partido de equipo. Si lo hacemos, estaremos más cerca de que la balanza esté a nuestro favor como ha sido en los dos partidos de esta temporada, que creo que hemos ganado merecidamente a través del juego”.

Preguntado por la acumulación de Clásicos en pocas semanas, el técnico fue claro: “Ni mejor ni peor. Es peligroso jugar muchos partidos seguidos contra un mismo equipo porque cada partido te deja aprendizajes, pero vuelves a jugar contra un rival que va mejorando. La ventaja es que sabemos qué modificaciones han hecho y cómo queremos responder. Venimos más preparadas porque tenemos una experiencia muy reciente, aunque eso también es información para ellas. No podemos luchar contra el calendario, es así, y el equipo llega totalmente preparado para mañana”