Pere Romeu y Pajor rebajan el 7-1: “Es pasado; el Bayern no ha perdido desde entonces”

El 7-1 ya es historia. Pere Romeu rebajó el impacto del precedente de esta misma temporada ante el Bayern de Múnich Femenino y puso el foco en el presente: “Es un partido de hace meses, era la primera jornada de Champions, con nervios y ganas de iniciar bien la competición. Es un equipo que desde esa derrota no ha perdido en toda la temporada”.

Lejos de cualquier confianza, el técnico azulgrana espera un escenario muy distinto en semifinales: “Han seguido con una estructura de juego muy similar, han ajustado algunas cosas, pero han crecido en base a aquella idea. Si hacen modificaciones drásticas será la primera vez. Estamos preparadas para cualquier contexto. Es un gran equipo y es justo que esté en semifinales. Veremos un partido muy exigente”.

Romeu sí rescató lo que funcionó en el Johan Cruyff como hoja de ruta: “Aquel día querían ser muy activas y agresivas en la presión, venirnos a buscar. Estos bloques medios son habituales en el fútbol alemán y nosotras lo atacamos muy bien. Si intentamos repetir lo que hicimos tan bien, estaremos cerca de ganar”.

La preparación ha sido ajustada tras el parón y la conquista de la Liga, pero sin perder el foco: “Durante el parón nos centramos en el Espanyol, pero también en preparar cosas del Bayern. Ayer transmitimos a las jugadoras algunas cosas tácticas, cómo atacar y defender, de forma pausada porque veníamos de jugar, y hoy queda afinarlo”.

En ese contexto, el técnico destacó la gestión del grupo: “El descanso es muy importante. Hemos movido jugadoras, hemos tenido bajas, pero todas han rendido a gran nivel. Espero que estemos frescas y con la mentalidad adecuada”. Y quiso ir más allá: “Tenemos que valorar muchísimo esta generación. Es muy difícil ganar tanto y seguir teniendo la humildad y la motivación para competir cada día”.

También se detuvo en el escenario: “Estoy súper ilusionado. No esperaba poder dirigir en un estadio como este. Es un sueño, pero también una responsabilidad. El equipo está en un momento muy dulce”.

Pajor: "El Bayern es peligroso"

En la misma línea se expresó Ewa Pajor, que rebajó el valor del 7-1 y avisó del peligro del rival: “Podemos sacar cosas muy buenas de aquel partido porque jugamos muy bien, pero mañana es un partido nuevo. El Bayern es un equipo muy peligroso. Será duro, pero estamos preparadas y daremos todo”.

La delantera polaca, con pasado en Alemania, también puso en valor el escenario: “He jugado muchos años allí y nunca había jugado en el Allianz. Cuando he llegado y lo he visto, es increíble. Es muy importante jugar en estos grandes estadios, es una señal de cómo está creciendo el fútbol femenino”.

Además, señaló a una de las amenazas del Bayern, Pernille Harder, con la que compartió delantera en el Wolfsburgo: “Tiene gol, pero también quiere el balón, crear ocasiones y asistir. Se mueve muy bien entre líneas y tenemos que vigilarla”