Pere Romeu: "Que nadie dude de nosotras, seguiremos dando guerra"

El Barça sumó un nuevo título a sus vitrinas tras conquistar la Copa Catalunya, un punto de partida para reforzar la confianza de un grupo que encara la temporada con más cambios de los habituales, pero también con la convicción absoluta de que la competitividad seguirá siendo máxima.

El técnico Pere Romeu lo dejó claro tras el triunfo ante el Badalona Women: “Estoy muy convencido de que seguimos teniendo plantilla para poder competir contra todos y por todo. Creo que haremos una muy buena temporada. La gente joven, la del filial, nos ayudará mucho. Llevamos tres semanas de pretemporada con ellas y me están demostrando que tienen mucho nivel. No dudéis de nosotras porque seguiremos dando guerra”.

El entrenador azulgrana subrayó que las canteranas tendrán protagonismo y confirmó lo que avanzó SPORT: la balear Lucía Corrales y la suiza Sydney Schertenleib se incorporan de manera definitiva al primer equipo. “Sí, se espera que tengan una temporada completa con nosotras. Contamos con ellas, seguro que nos darán muchas alegrías”, aseguró. Sobre si la plantilla está cerrada, Romeu fue prudente: “En el fútbol nunca se sabe, en agosto siempre pueden pasar cosas. De momento contamos con las jugadoras que tenemos, no esperamos muchos más cambios”.

En la misma línea de serenidad se expresó la capitana Marta Torrejón: “Estamos muy tranquilas. Es cierto que ha habido más salidas que entradas, pero tenemos muchas jugadoras que suben desde abajo y nos pueden dar una gran ayuda. Sabemos cuáles son nuestros objetivos y estamos tranquilas, haciendo nuestro trabajo”.

Un mensaje de calma y confianza que transmite la sensación de que el Barça, pese a los movimientos en la plantilla, sigue preparado para aspirar a todo