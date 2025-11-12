Pere Romeu: “Estamos en un momento dulce y las jugadoras están muy enchufadas”

Pere Romeu salió satisfecho del Johan Cruyff tras la victoria ante el Leuven (3-0), un triunfo que mantiene al Barça en lo más alto de la Champions y confirma el buen momento del equipo antes del Clásico y del duelo frente al Chelsea. El técnico reconoció que no fue un partido sencillo, pese al marcador final.

“Era un partido muy exigente, complicado, y el equipo era muy consciente porque lo habíamos hablado”, explicó. “Aunque no nos habíamos enfrentado antes, sabíamos que sería difícil. Ha ido bastante como esperábamos: un Leuven muy replegado, pero agresivo y voluntarioso, que saltaba para dificultar nuestros movimientos. Hemos tenido una muy buena entrada, el inicio ha sido muy bueno pese a no marcar, y después hemos ido creciendo”.

Romeu puso en valor la mentalidad del vestuario en este tramo de temporada. “Intentar superarse cada día no es fácil. Una temporada es muy larga y cuesta mantener el ritmo tan alto. Estamos en un momento dulce colectivo y las jugadoras están muy enchufadas. Juegue quien juegue, el nivel es muy alto, y esa es una de las claves”, aseguró.

Nombres propios

También explicó su decisión de volver a situar a Graham Hansen como delantera. “Todo esto se hace porque creo que puede salir bien y porque las bajas nos obligaron a reinventarnos. Aunque el Leuven jugara con bloque bajo, su línea defensiva estaba bastante alta y no queríamos perder la última pasada por el carril central. Por eso pusimos a Caro. Su posición sigue siendo la de extremo, pero estoy muy contento con su rendimiento. Es un recurso que me planteo porque la temporada es muy larga y ha demostrado que puede hacerlo perfectamente”.

El técnico dedicó palabras especiales a Cata Coll, que cumplió 100 partidos con el Barça. “Es una pieza fundamental. Genera un gran clima de trabajo, es exigente con las compañeras pero siempre con buen feeling. En el campo es clave: inicia el juego, defiende mejor la profundidad, toma mejores decisiones y en las salidas da muy buenos pases. Estoy muy contento con su rendimiento”.

Lo que viene

Sobre el Clásico, Romeu reconoció que el equipo tiene ganas de revancha. “Jugar contra el Madrid siempre genera ganas. Nos dolió perder el anterior, tocó el orgullo. No estuvimos bien, aunque el final lo jugamos más con corazón que con cabeza. Pero estamos en una nueva temporada, en un buen momento de fútbol y de resultados, y lo daremos todo”.

Y ya con el Chelsea en el horizonte, el técnico transmitió ambición. “Es una motivación increíble. Jugar contra las mejores te exige muchísimo y te obliga a una preparación muy detallada. Nos pondrán las cosas difíciles, pero nuestra obligación es reaccionar y sacar nuestra mejor versión. Así lo haremos”