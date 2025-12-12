Pere Romeu, molesto con las críticas a su equipo

Pese a haber ganado los últimos tres partidos de forma consecutiva ante Levante, Costa Adeje Tenerife y Benfica, y ser líderes en Liga F y en UEFA Women's Champions League, la exigencia con el Barça femenino es máxima, y por eso mismo, el último encuentro en Europa dejó algunas dudas, aun cuando se ganó por 3-1 y se comparte la primera plaza con el Lyon en la fase de liga, teniendo pie y medio en los Cuartos de final de manera directa.

En la previa del choque ante el Badalona, Pere Romeu, entrenador culer, se ha defendido de las críticas y ha expuesto su punto de vista sobre los comentarios negativos en contra del juego practicado entre semana por su equipo.

Pere Romeu en rueda de prensa / Valentí Enrich

"La primera parte fue brillante"

Cuestionado por el nivel mostrado ante las portuguesas, el técnico matiza una diferencia entre las dos mitades de partido: "La primera parte fue brillante y estuvimos cerca de marcar muchos goles. No soy el que más se fija en según que estadísticas, pero el otro día las probabilidades de gol fueron muy altas. Sí que es cierto que en la segunda parte no entramos los suficientemente bien, nos empataron y eso es algo a corregir". Eso sí, se defiende de manera contundente ante algunas afirmaciones de los últimos días, "ya dije que la segunda parte no fue buena, pero de aquí a decir que el equipo no está jugando bien... falta un poco de análisis", expuso de manera concreta, clara y concisa, mostrando su desacuerdo con ciertas opiniones.

"Es un equipo que nos intentará emparejar en el centro del campo"

Cuestionado por su rival en el derbi de este fin de semana, comenta que, a diferencia de las propuestas futbolísticas del resto de clubes que suelen enfrentar nacionalmente sus jugadoras, "el Badalona nos intentará emparejar mucho en el centro del campo, intentan ser dominadoras, pero sin perder la alternativa de jugar vertical, tienen jugadoras explosivas y buenas conductoras", motivo por el que deja claro que "deben estar acertadas y materializar las ocasiones", así como deben "intentar dominar a través de la posesión", antes de lanzar un claro dardo a sus retractores, "parece que si no ganas de goleada no es suficiente".

A la hora de centrarse en nombres propios, escoge dos futbolistas del Badalona de distinto perfil, "tienen mucha velocidad arriba con Chamorro, sobre todo, y tienen buenas conductoras como Julve", añade Romeu insistiendo en la capacidad de conducción de algunas piezas del once del Badalona.