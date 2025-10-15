Pere Romeu: "¿Un mensaje a Europa? Que cada uno lo interprete como quiera"

El FC Barcelona pudo desarticular el entramado defensivo de la Roma y reforzó su candidatura al título de la Champions femenina con una goleada en territorio italiano. El equipo de Pere Romeu se impuso a domicilio gracias a los tantos de Brugts, KikaAlexia y Graham Hansen en un encuentro de clara superioridad culé. El técnico blaugrana celebró el triunfo y el "gran inicio de temporada" que sus futbolistas están haciendo "tanto en la Liga como en la Champions".

"Estoy muy contento con el rendimiento individual y colectivo del equipo. Veníamos de partidos de mucha eficacia. Hoy hemos tirado 12 veces a portería y solo hemos marcado cuatro goles, pero la valoración es positiva. Una cosa que me está gustando mucho este curso es que la gente que entra desde el banquillo lo está haciendo muy bien y esto es muy importante para el equipo", reflexionó. "Es algo que habla muy bien de la plantilla", insistió un Pere Romeu que catalogó como "ilusionante" y "motivador" el nuevo formato de la máxima competición continental: "Hemos empezado muy bien, pero aún quedan cuatro partidos y queremos acabar entre las cuatro primeras".

Sobre si el contundente inicio del Barça en las dos jornadas iniciales era un mensaje al resto de equipos, el míster blaugrana dejó que "cada uno lo interprete a su forma". "Cada día estamos a mejor nivel. Este equipo tiene muchas ganas de llegar lejos en esta competición", argumentó antes de finalizar con un elogio a Kika Nazareth, una delantera "que nos da mucho en determinados contextos" y en la que "confío mucho".

Alexia: “Esto es una carrera de fondo”

La capitana, por su parte, no pudo esconder su satisfacción por convertirse en la máxima goleadora española en la Champions con 27 tantos y celebró el hecho "de hacer este trayecto con el Barça y llevar tantos años compitiendo en Europa". Alexia falló el primer penalti que lanzó, pero no dudó en asumir la responsabilidad nuevamente desde los once metros: "El primero se me ha ido arriba, la idea era lanzarlo por el medio. ¿El segundo? Tenemos una lista de lanzadoras, la segunda es Patri y se lo he ofrecido, pero me ha dicho que lo tirara yo. Entonces me he concentrado y he mandado el balón a la red".

"Siempre es complicado cuando juegas fuera en Champions. Estamos en competición europea y los aficionados rivales aprietan", analizó la futbolista vallesana sobre la victoria ante la Roma. "En la 'fase liga' los goles son importantes. Nos volveremos a encontrar planteamientos así, tendremos que estar finas y precisas para generar ocasiones. El marcador podría haber sido más amplio, pero Cata Coll también ha evitado el empate en un momento clave", añadió. También fue preguntada por las opciones del Barça de levantar el título. "No hago caso del 'ruido' que hay fuera. El mensaje es para nosotras. Hay cosas por mejorar, esto es una carrera de fondo y tenemos que seguir corrigiendo los errores. Esto es muy largo", respondió.

Por último, el directivo responsable de la sección de fútbol femenino, Xavi Puig, aseguró que estaba "muy contento con la victoria" y envió un mensaje a los que creen que el Barça no está entre los máximos favoritos al título: "Que recuerden que somos el Barça. Llevamos cinco finales de Champions consecutivas". También aprovechó la ocasión para avanzar que la entidad intentará que el Spotify Camp Nou vuelva a ser escenario de un partido de Champions femenina. "Esperamos que pueda darse, ya sabéis cómo está el tema de las licencias, pero algún partido habrá", se comprometió.