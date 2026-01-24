Pere Romeu: "Le doy mucho valor a este título"

Pere Romeu volvió a saborear un título un año después de levantar el primero como entrenador y lo hizo con la satisfacción de quien siente que el camino empieza a consolidarse. La Supercopa conquistada en Castellón es también el primer trofeo del curso y, tras una final muy exigente ante el Real Madrid, el técnico azulgrana no escondió su orgullo. “Le doy mucho valor a este título. Ha sido una final muy, muy competida y cada partido que el Real Madrid juega contra el Barça lo hace mejor”, subrayó.

Romeu destacó el nivel de exigencia del duelo y el mérito colectivo del equipo en un contexto marcado por las lesiones. “Estoy muy contento porque estamos haciendo una muy buena temporada. Juegue quien juegue mantenemos un gran nivel. Ha sido un partido muy igualado y disputado, y cualquier título cuesta mucho”, explicó, poniendo el foco en el trabajo del grupo por encima de cualquier reconocimiento individual. En ese sentido, valoró el manteo como una muestra más de la unión del vestuario: “Ha sido inesperado, te cogen y hay que seguir el juego”.

Desde el análisis futbolístico, el entrenador reconoció que el Madrid introdujo ajustes respecto al Clásico de Liga que complicaron el dominio habitual del Barça. “Nos han hecho un par de modificaciones que han hecho que no tengamos posesiones tan claras como me gustaría”, apuntó, aunque puso en valor la respuesta del equipo: “Cuando no hemos tenido tanto control, hemos defendido bien. Estoy muy contento con el trabajo colectivo”.

Romeu insistió en la humildad como seña de identidad y en el crecimiento constante del grupo. “Ha sido un partido de mucho nivel. Hemos hecho cosas muy bien hechas y ellas también. Este equipo juega cada partido con humildad, como equipo, y siempre quiere hacerlo mejor que el anterior”, afirmó. En esa línea, celebró el momento del curso en el que llega el título: “Me voy muy contento con el tramo inicial de temporada. Llegamos bien a una fase decisiva y el partido de hoy es muy realista de lo que nos viene”.

Uno de los nombres propios de la final fue Patri Guijarro, titular tras superar una larga lesión y MVP. Romeu explicó que la decisión estaba meditada. “El jueves hablé con ella y le dije que tenía intención de ponerla de titular; lo concretamos esta mañana”, reveló. Sobre su actuación, fue contundente: “A nivel táctico y técnico es exquisita, hace que cada jugada sea mejor que la anterior y nos da un balance defensivo difícil de mejorar. Siempre que pone el pie recupera la pelota. Ha hecho un gran partido y lo ha aguantado todo. Estoy muy contento por ella”.

La celebración final dejó una imagen simbólica del liderazgo del vestuario. Alexia Putellas encabezó el manteo al entrenador sobre el césped, en una escena que reflejó la unión de un grupo que vuelve a empezar el año levantando un título y reafirmando su ambición